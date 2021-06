Un «champion» suspendu sur Twitch après avoir mis le bordel dans un café de chats

Partager







Dans un monde idéal, les idiots n’existeraient pas et la population de Twitch serait entièrement composée de gens drôles, brillants et respectueux d’autrui. Hélas! On ne vous l’apprend pas, mais ce n’est pas le cas.

Dans la catégorie des individus discutables suivis par une communauté possiblement encore pire, on a fait la connaissance, au cours des derniers jours, d’un streamer italien du nom d’Il Gabbrone, jusqu’ici assez inconnu de ce côté-ci de l’Atlantique.

Pourquoi parle-t-on de lui aujourd’hui? Parce que le jeune créateur de contenu a été suspendu cette semaine sur Twitch – pour une troisième fois cette année – après avoir semé la pagaille dans un café de chats, qui a ensuite dû se défendre contre la colère des fans d’Il Gabbrone.

Pour la petite histoire, l’Italien s’est rendu la semaine dernière au Crazy Cat Café, à Milan, pour faire une diffusion en direct dans le petit établissement où les clients peuvent fréquenter d’amicaux félins, comme l’a rapporté Hitek.

Sur place, toutefois, Il Gabbrone n’a pas respecté entièrement les mesures sanitaires, se déplaçant sans masque, et a surtout dérangé abondamment la clientèle en interagissant à haute voix avec sa communauté et en n’utilisant pas de casque d’écoute, alors qu’il recevait une pluie d’alertes sonores.

Une cliente, lassée par le brouhaha, est alors allée voir le streamer pour se plaindre. Mais comme ce n’était visiblement pas déjà assez de chaos pour les abonnés d’Il Gabbrone, ces derniers ont réagi au commentaire de la dame en appelant à répétition le commerce, faisant sonner le téléphone encore et encore.

C’est à ce moment que le créateur de contenu a été expulsé – avec raison – de l’établissement... ce qui a mené, dans les heures suivantes, à une vague de critiques négatives sur le café dans les réseaux sociaux, courtoisie de la communauté – assez toxique, merci – d’Il Gabbrone.

Voilà donc pourquoi, après l’avoir déjà suspendu en janvier et en mars derniers, Twitch a décidé une fois de plus de bannir momentanément le jeune Italien de sa plateforme. Son compte a toutefois été remis en ligne une journée plus tard.

Notons que, d’après Hitek, Il Gabbrone n’en est pas à ses premières frasques en public lors d’une diffusion sur Twitch. On espère que cette énième suspension servira de leçon au streamer, mais, à voir comment ce dernier et sa communauté se comportent, on a de gros doutes...

