Fouki rappe à propos des Passion Flakie et c’est le jam de l’été

Au sommet de la liste de collations qu’on ne devrait pas manger au lit figure certainement le Passion Flakie.

Oui, le gâteau Vachon feuilleté peut être difficile à manger, mais ça n’empêche pas le fait qu’il figure parmi les desserts les plus populaires de la compagnie.

Pour promouvoir sa nouvelle version à saveur de Mangue-Ananas, Vachon s’est associé à Fouki, qui est sans doute le rappeur le plus gourmand.

Dans un clip publié sur Instagram, on peut voir Fouki sur une plage en train de rapper à propos de toutes les choses qu’il voudrait, et parmi elles, évidemment, figurent les deux fruits tropicaux les plus populaires.

Rappelons que ce n’est pas la première fois qu’une compagnie utilise les talents d’un rappeur Québécois pour une campagne publicitaire. Récemment, Maxi a partagé une chanson de Sir Pat où il personnifie une pomme de terre.

