La bande-annonce de la nouvelle émission de rencontre sur Netflix est assez troublante

Quand vous imaginez le rendez-vous galant de vos rêves, est-ce que votre cavalier ou cavalière a l'air d’un personnage cauchemardesque imaginé par un artiste visuel originaire des Balkans avec une dépendance à l'absinthe?

Si votre réponse est oui, premièrement, tous les goûts sont dans la nature, on n'est pas ici pour juger.

Deuxièmement, Netflix vient d'annoncer une nouvelle série qui pourrait vous plaire.

Dans Sexy Beasts, de vrais célibataires vont participer à des blind dates, mais ils seront recouverts de la tête au pied de prothèses qui vont les transformer en étranges créatures.

Après une série de rendez-vous galants costumés, si nos célibataires sont toujours intéressés, ils vont avoir la chance de voir l’objet de leur affection sans le déguisement.

Un genre de mélange entre The Masked Singer et Love is Blind.

Avant même que les émissions soient diffusées, Netflix a déjà commandé une deuxième saison de l’émission animée par l’humoriste Rob Delaney.

Notez ça sur vos calendriers, Sexy Beasts arrive dans nos ordinateurs le 21 juillet prochain.

