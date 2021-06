Quoi faire à la Saint-Jean-Baptiste : 10 activités à Montréal et les environs

Partager







L’été est officiellement arrivé et la Saint-Jean cogne à la porte avec son férié!

Alors que les Québécois sont en congé ce jeudi et que certains en ont profité pour prendre des vacances et s’offrir un long week-end, une tonne d’activités s’ajoutent au calendrier pour souligner notre belle province ou simplement profiter de ce que Montréal et ses environs ont à offrir.

Voici donc 10 activités à faire pour la Saint-Jean-Baptiste :

1. Écouter le Grand spectacle de la Fête nationale

Impossible de célébrer la Saint-Jean-Baptiste sans écouter le Grand spectacle de la Fête nationale le 24 juin au soir. À défaut de pouvoir rassembler des milliers de Québécois au même endroit, les quatre grands réseaux télévisés dont TVA diffuseront le spectacle dans lequel seront en vedette Cœur de pirate, Louis-Jean Cormier, Charlotte Cardin, Sarahmée, Samian, Robert Charlebois et bien d’autres! Installez-vous sur le balcon avec une bonne bouteille de vin québécois pour une soirée visionnement réussie!

2. Participer aux Marchés Notre-Dame

Gens du Sud-Ouest, le tout premier samedi des Marchés Notre-Dame aura lieu ce 26 juin. C’est l’occasion de découvrir et encourager des artisans d'ici et d'ailleurs en plus des produits préférés de plusieurs de nos commerçants. Ça commence dès 11h au Marché public et au Parc de la 11e.

3. Découvrir le parcours interactif Noctambule au Centre de la nature de Laval

Noctambule est un parcours déambulatoire interactif réalisé par les finissants et finissantes en Médias interactifs de l’UQAM. Ça se passe au Centre de la nature de Laval et l’accès est entièrement gratuit. Il faut seulement réserver sa place. Faites vite car le week-end de la Saint-Jean se remplit rapidement!

4. Profiter de son congé à la nouvelle plage de galets dans l’est de Montréal

Cuisinez-vous un petit lunch, apportez un bon livre et allez vous étendre à la toute nouvelle plage de galets de l’Est située en bordure du fleuve Saint-Laurent dans le quartier de Pointe-aux-Trembles. L’endroit est tout simplement magnifique!

5. Rire à la soirée Picnic & Humour au parc Laurier

Une soirée Picnic & Humour aura lieu le soir de la Saint-Jean au parc Laurier, plus précisément au coin de Mentana et Saint-Grégoire. L’évènement est animé par Lucas Boucher avec Cedric "Cool" Gélinas-Séguin à la chronique. C’est une belle activité à faire avec des amis que vous n’avez peut-être pas vus depuis longtemps!

6. Manger un cornet au mini bar laitier caché dans Villeray

Pour la saison estivale 2021, l’équipe du café Saison des pluies a décidé de pousser son offre plus loin en transformant son garage en mini bar laitier pour y servir des cornets! La porte de garage, qui donne directement sur l'avenue Henri-Julien est donc l’endroit tout indiqué dans le quartier où aller se chercher un cornet de crème molle végane!

7. Regarder le spectacle de la Saint-Jean à Longueuil ET les feux d’artifice

Les villes de Longueuil et Saint-Hubert ont décidé de souligner la Saint-Jean à sa façon en diffusant un spectacle en direct sur les ondes de TVRS et MAtv mettant en vedette Bleu Jeans Bleu, Émile Bilodeau et Sara Dufour. Le spectacle se terminera avec feux d'artifice simultanés dans 5 parcs de Longueuil!

8. Faire du pédalo dans un cygne géant sur le canal de Lachine

Les fameux pédalos en forme de cygne blanc sur le canal de Lachine sont officiellement de retour pour la saison estivale. L'entreprise Aventures H20 possède un total de 6 pédalos en forme de cygne. Ces derniers peuvent accueillir jusqu'à 4 personnes chacun. Une belle activité à faire lors d’un long week-end à Montréal.

9. Aller marcher avec son chien au parc national des Îles de Boucherville

Les longs week-ends sont parfaits pour prendre des grandes marches en nature. Si vous avez un chien, trouvez un endroit où ils sont acceptés en laisse comme au parc national des Îles de Boucherville. L’endroit est une oasis de nature avec un accès au bord de l’eau, des aires de pique-niques et plusieurs sentiers de randonnées.

10. Se promener sur Sainte-Catherine piétonne dans le Village

Après des mois de confinement, profitez du long week-end pour redécouvrir les quartiers de Montréal dont le vibrant Village! Sainte-Catherine étant piétonne dans ce secteur pour l’été, vous pouvez déambuler au soleil, prendre une pause café ou cocktail sur une terrasse, vous laissez tenter par un cornet de crème glacée ou encore visitez la galerie d’art à ciel ouvert Village Motel.

