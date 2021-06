Un snack-bar accessible seulement par bateau se cache sur une île à 1h de Montréal

Partager







L’une des sorties hors du commun à mettre à son agenda cet été est l’île Raymond et son snack-bar!

• À lire aussi: Maddle : une nouvelle marque québécoise de planches à pagaie tendances et abordables

Située non loin de Montréal, à un peu plus d’une heure de voiture, l’Île Raymond fait partie du magnifique lac Saint-François.

Le site est accessible seulement par bateau. Vous pouvez vous y rendre avec votre propre embarcation puisqu’il y a une marina sur place, ou encore utiliser le service de navette.

Sur l’île, vous pourrez déguster d’excellents cocktails concoctés par une équipe diplômée du Master School of Bartending et casser la croûte au snack-bar. Le menu est composé des grands classiques de cantines du genre comme de la poutine, des fish & chips, des tacos de maïs et crevettes, et bien plus.

L’Île Raymond est ouverte du jeudi au dimanche et l’accès pour la journée coûte 20$. Le prix inclut non seulement le droit d’accès, mais également un cocktail signature (ou la consommation de votre choix)!

Pour plus de détails, visitez le site web de l’endroit!

Ne manquez pas nos dernières vidéos!

s