Un vidéoclip en hommage aux enfants autochtones et autres suggestions culturelles

Cette semaine aux suggestions culturelles, on se transporte dans les univers fascinants et éclectiques : des enquêtes des meurtres en série, passant par un grand reportage dans un entrepôt d’Amazon et dansant sous le rythme de la musique de Samian et de Christian Marc Gendron, il ne manque pas de divertissement !

Un vidéoclip de Samian en l’hommage des enfants autochtones

Alors que la discrimination envers les nations autochtones est brûlante d’actualité, le rappeur autochtone Samian lance le clip inspiré de la chanson Ishkodè. Réalisé avec le concours de la Commission de développement des ressources humaines des Premières Nations du Québec, la chanson est dédiée aux 215 victimes du pensionnat de Kamloops où résidaient des jeunes de 8 à 16 ans. La langue, la danse et les habits traditionnels nous transportent au cœur de la culture et de l’histoire de ces peuples fondateurs du Canada.

Diffusé sur la chaîne YouTube SAMIAN MUSIK

Courtoisie

À la poursuite des féminicides non résolus

Frissons garantis. La deuxième saison de Sur les traces d’un tueur en série dévoile six nouveaux épisodes dans lesquels on retrouve l’enquêteur Claude Sarrazin, la journaliste Sophie Charest et le spécialiste des crimes en série Guillaume Louis. Le trio se penche sur des féminicides non résolus et revisite certains dossiers en analysant de nouvelles pistes. À travers leurs quêtes, l’équipe puise dans un passé sombre pour enfin mettre de la lumière sur l’histoire de ces victimes oubliées.

Diffusé sur Crave dès aujourd'hui

Une enquête choc dans les coulisses d’Amazon

Le documentaire L’envers d’Amazon, réalisé par le Bureau d’enquête, dévoile dans quelles conditions travaillent les employés et sous-traitants du grand détaillant en ligne Amazon. Le vidéo-reporter du 24 heures Alexis Magnaval témoigne notamment de son expérience comme livreur de colis et le journaliste Dominique Cambron-Goulet nous donne accès à la réalité des entrepôts, où les employés sont constamment surveillés par caméra...

Diffusé exclusivement sur Club illico

Rire avec la nouvelle plateforme VRAI

Le contenu original présenté sur la nouvelle plateforme numérique de Vidéotron, VRAI, est présenté est non-scripté et sans filtre. Du documentaire à l’art de vivre en passant par le contenu humoristique, il ne manque pas de choix. D’ailleurs, on est bien servi en humour avec les six productions originales qui sont lancées cet été. Ne manquez pas l’émission Mes numéros marquants animée par Jean-Michel Anctil, où l’humoriste rencontre d’autres comiques qui revivent les numéros déterminants de leur carrière.

Diffusé exlusicement sur Club illico

Christian Marc Gendron chante l’été, l’amour et l’espoir

Avec un sixième et nouvel album en carrière, l’ex-candidat à La Voix, Christian Marc Gendron présente Un nouveau printemps. C’est le genre d’album qui marque un été grâce à sa saveur très pop. Il aborde avec candeur et bonheur des thèmes comme devenir parent, l’amour, le courage, la santé mentale, la famille et même le deuil. Le compositeur-interprète partage son univers au rythme de ses 11 pistes, qui vous redonnera le sourire.

Disponible sur toutes les plateformes d’écoute