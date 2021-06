Céline n'avait rien à voir avec la photo des Knights et elle réagit

Partager







Céline Dion a réagi au fameux montage photo où elle est apparue portant les couleurs des Golden Knights, sur l’écran du T-Mobile Arena, avant le match opposant la formation de Vegas au Canadien.

On savait depuis le début qu'il s'agissait d'un montage, puisque nos lecteurs avaient rapidement reconnu la photo de Céline utilisée (qui date de 2007), mais on se demandait tous pourquoi ce montage était apparu à l'écran. Était-ce une publicité pour ses spectacles à Vegas? Un soutien à son équipe locale? Oui, c'est dur à entendre, mais Céline est quand même en résidence dans la «ville du vice».

EH BIEN, AUCUNE DE CES RÉPONSES!

Son équipe n'a jamais été contactée. Il semblerait que les Knights aient présenté sur leur écran géant des montages où différents artistes portent l'uniforme de la formation.

MAIS QUELLE PROVOCATION!

Notre Céline nationale a confirmé le tout elle-même sur Twitter jeudi matin, en souhaitant une bonne fête nationale aux Québécois.

«En passant, je n’ai rien à voir avec cette photo... Et vous savez de quelle photo je parle!» a-t-elle écrit... avec un clin d'œil. Oh, que oui, Céline, on le sait!

Bonne Saint-Jean-Baptiste à toutes les Québecoises et à tous les Québécois. Je vous embrasse et vous souhaite une bonne fête nationale ! 💙💫

En passant, je n’ai rien à voir avec cette photo…. Et vous savez de quelle photo je parle ! 😉 - Céline xx... — Celine Dion (@celinedion) June 24, 2021

OUF!

Maintenant, ce n'est pas pour jouer à l'avocat du diable, là, mais...

Vous savez ce qui n'est pas un montage? 😢#GoHabsGo pic.twitter.com/hqiazys9zO — Le sac de chips (@LeSacdeChips) June 23, 2021

En voyant ces photos (qui ne sont pas des montages), il est quand même normal que certains aient pu penser qu'il s'agissait d'un montage approuvé par Céline, qui est l'une des grandes stars de Vegas depuis plusieurs années.

Précisons au moins que ces photos-là datent un peu. Depuis que les Knights sont devenus les adversaires principaux du Canadien, la diva de Charlemagne n'a pas encore été vue en public avec leur chandail...

À suivre, évidemment.

Quelle saga, quand même!

Le Canadien est à Montréal ce soir pour tenter d'éliminer les Knights et passer en finale de la Coupe Stanley. GO HABS GO!

