GNL Québec: des groupes écologistes se réjouissent d’avis défavorables au projet

Des groupes écologistes se réjouissent de la publication de nouveaux avis défavorables au projet de gazoduc GNL Québec et y voient une nouvelle raison de l’abandonner.

Décidément, le projet GNL Québec n’a pas fini de faire jaser. La Coalition Fjord, Greenpeace, Nature Québec, Équiterre et la SNAP Québec ont indiqué mercredi que les documents émis par les scientifiques de différentes agences fédérales plus tôt cette semaine vont dans le même sens que les conclusions du BAPE et soulignent que le projet mènerait à un ajout net de GES.

Lundi dernier, des scientifiques d’Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) ont remis en question le bien-fondé du projet. Les experts du gouvernement fédéral ont indiqué que GNL Québec «n’a pas fourni suffisamment de détails pour appuyer l’hypothèse que le projet remplacerait des sources d’énergie à plus fortes émissions».

Selon l’argumentaire de l’entreprise, la construction et l’exploitation de son gazoduc permettraient d’exporter du gaz naturel vers des marchés en Asie et en Europe et ainsi de remplacer d’autres sources d’énergie plus polluantes tel le charbon.

Par contre, «le promoteur offre peu d’information à l’effet que ces régions cherchaient à remplacer le charbon précisément par du gaz naturel liquéfié», a souligné ECCC.

Dans la continuité du BAPE

Ces nouveaux avis s’ajoutent à ceux du rapport du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) rendu public en mars dernier. Le BAPE avait émis de sérieuses réserves sur ce projet de gazoduc de 782 km qui transporterait du gaz naturel provenant de l’Ouest canadien jusque dans une usine de liquéfaction au Saguenay. L’organisme avait indiqué que GNL Québec hausserait les émissions de GES au niveau mondial et ralentirait la transition énergétique.

«Ce projet doit être refusé»

«Le gaz ne peut définitivement plus être considéré comme une énergie de transition. Ce projet ne s’inscrit dans aucune logique de transition verte et doit être refusé», a déclaré la coalition de groupes écologistes.

Plusieurs membres du gouvernement Legault se sont déjà prononcés en faveur du projet GNL Québec, mais Québec n’a toujours pas donné le feu vert au projet. Une décision à cet effet est attendue plus tard cet été.