Match du Canadien et fête nationale : le SPVM est prêt

Les célébrations de la fête nationale combinées au beau temps et au match du Canadien de Montréal pourraient provoquer des mouvements de foule, mais le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a mentionné jeudi qu'il était prêt à assurer la sécurité des citoyens.

Bien qu’il n’y ait presque pas eu de débordements depuis le début des séries éliminatoires, le service de police est prêt à tout et invite la population à faire preuve de civisme.

«Il y a toujours des gens qui vont se mêler au groupe, ou qui sont peut-être déjà même dans le groupe, et vont en profiter. Parfois, il va y avoir un effet d’entraînement. Ce sont souvent des gens qui ne savent pas comment exprimer leur joie autrement qu’en brisant des vitrines», a affirmé à TVA Nouvelles Manuel Couture, agent relationniste au SPVM.

Conseil aux citoyens inquiets

Le SPVM assure qu’il s’adaptera à la foule, mais prodigue un conseil aux citoyens qui ne veulent pas être mêlés aux possibles débordements.

«Si vous voyez qu’il commence à y avoir du grabuge, essayez de prendre le plus de distance possible, laissez les policiers travailler afin qu’on puisse se concentrer sur ce petit groupe-là et non sur une foule compacte», a expliqué l’agent Couture.

Les derniers débordements à Montréal se sont déroulés le 7 juin dernier alors qu’une personne a été arrêtée pour voies de fait sur un policier.

Des méfaits ont été commis devant le Centre Bell après la victoire du Canadien contre les Jets de Winnipeg.

Des feux d’artifice ont été lancés en direction des policiers par des manifestants qui ont également brisé une autopatrouille.