Voici où regarder le match du Canadien à Montréal ce soir

Vous recherchez le meilleur endroit possible pour voir le Canadien (possiblement) atteindre la finale de la Coupe Stanley pour la première fois de votre vie, sans dépenser des milliers de dollars pour une paire de billets, tout ça le soir de la fête nationale du Québec? Le 24 heures vous suggère une liste de bons plans.

À La Cage au Centre Bell

Thierry Laforce/Agence QMI

Pour celles et ceux qui se demandent d’où proviennent les images vidéos de partisans en liesse regroupés au centre-ville de Montréal, c’est devant La Cage du Centre Bell! Des centaines de fanatiques du Bleu-Blanc-Rouge s’y réunissent à tous les matchs, et comme il n’y a vraiment pas assez de place pour tout le monde, ils regardent l’écran debout à partir de la rue.

Si vous espérez réussir à vous procurer une table, vous devez arriver assez tôt.

Au parc Laurier

Photo Pierre-Luc Mongeon

Vous pouvez profiter de la verdure du parc Laurier pour écouter la rencontre. Nombreux sont les partisans qui s’y rassemblent, devant des écrans où sont projetés les matchs. Lors de la quatrième rencontre entre le Canadien et les Golden Knights, plus d’une centaine de jeunes ont écouté l’affrontement. Prenez une bonne bière froide et préparez-vous pour une soirée festive.

Dans les bars

Plusieurs bars diffusent les matchs du Canadien. Par exemple, sur l’avenue du Mont-Royal, Chez Baptiste est un excellent endroit pour apprécier l’ambiance sportive tout en écoutant le match. Vous pouvez le regarder à l’intérieur - ou à partir de la rue, si vous n’avez pas eu de place.

À la maison

Cette option est probablement la plus sûre. Rien ne vous empêche d’écouter la rencontre sur votre canapé avec de la bière et une bonne pizza. Attention toutefois, on est encore en zone jaune : vous pouvez inviter des amis qui habitent ensemble à la même résidence, mais pas plus de deux foyers ne peuvent être présents au total.

Dans la cour et sur les balcons, vous pouvez recevoir jusqu’à 8 personnes provenant de différentes résidences.

