4 questions à un passionné des théories du complot

Partager







La pandémie a exacerbé la popularité des théories du complot : on en entend parler plus que jamais. On a posé quelques questions à un vrai passionné du sujet, l’animateur du balado Ce n’est qu’une théorie, Alexandre Moranville-Ouellet.

Pourquoi t’intéresser à ce phénomène?

Les théories du complot, c’est vraiment mon dada. J’ai des comptes sur à peu près tous les réseaux d’extrême droite, Parler ou Telegram, par exemple. Depuis trois ou quatre ans, je suis dans des groupes Facebook de Flat Earthers, les gens qui croient que la terre est plate, juste par curiosité de voir ce qui s’y dit et pourquoi ils croient à ça.

Je m’intéresse aux croyances des gens. Les théories du complot, non seulement ce n’est pas un phénomène nouveau, mais ça évolue. Ça m’intéresse vraiment de savoir comment ça mute, comment les gens en arrivent à penser ça. Évidemment, ça rejoint mon autre passion, qui est le journalisme.

As-tu une théorie du complot préférée?

Difficile de répondre (rires)... Peut-être la théorie de la Terre plate. C’est parmi les plus connues et qui est tellement farfelue. Il y a moyen de trouver ça rigolo sans rire des complotistes. C’est rigolo parce que c’est réfutable vraiment facilement. Mais les gens qui y croient ont tellement réponse à tout. Ils ont un Wikipédia dans lequel il y a des explications et des arguments pour tout : les marées, le jour et la nuit, etc. Je trouve ça fascinant! Ça prend de l’imagination et de la créativité!

Courtoisie

Dans tes recherches pour concevoir le balado, as-tu appris quelque chose qui t’a particulièrement marqué?

En préparant l’épisode sur les antivaccins, j’ai dû revoir l’histoire de la vaccination. Comment ça a été créé? D’où ça vient? Et honnêtement ça remonte à des procédés que je ne connaissais pas. Les premiers semi-vaccins, en Asie, c’était - je suis désolé, c’est dégueulasse - prendre les gales séchées des victimes de la variole, les réduire en poudre et les inhaler. Ça donnait une certaine immunisation.

Aussi, je suis remonté aux premières théories du complot recensées. C’est intéressant! La première, écrite et documentée par quelqu’un, c’était durant la Révolution française.

Comment décèle-t-on une théorie du complot?

D’abord, une théorie du complot, la plupart du temps, c’est quelque chose de caché, d’occulte, sur laquelle seule une poignée d’individus ont la vérité.

Pour qu’une information soit crédible, il faut que ça vienne de sources crédibles. Si ça vient d’une source ou d’un média dont tu n’as jamais entendu parler, que personne ne connaît, il faut se méfier; ça pourrait être une théorie du complot. Aussi, des formules accrocheuses comme « La vérité dévoilée » ou « Incroyable! Cette découverte change tout » devraient nous rendre méfiants. Souvent, un vrai bon article scientifique n’utilisera jamais des mots-clics comme ça.