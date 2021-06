Canadien de Montréal: que faire si vous vous trouvez dans un rassemblement qui vire à l'émeute

Partager







Avec le Canadien de Montréal qui passe en finale de la Coupe Stanley, il risque d'y avoir plusieurs autres «gros partys» au centre-ville dans les prochaines semaines. Comme ceux-ci donnent parfois lieu à des émeutes, voici quelques conseils qui vous serviront si vous vous retrouvez par hasard dans un secteur où la situation dégénère.

L'ex-policier du SPVM André Durocher, qui a vécu les débordements d'après-victoire de 1993, a donné des conseils aux auditeurs de QUB radio pour éviter que leur soirée se termine sur une note amère lors de grands rassemblements.

1. Si les policiers dispersent la foule, partez rapidement

C'est bien connu: les grands rassemblements servent souvent de prétextes à quelques casseurs pour faire du grabuge. Par exemple, jeudi, l'immense majorité de la foule était pacifique, mais certaines personnes ont lancé des projectiles sur les policiers et retourné une autopatrouille.

Photo Agence QMI, Sidney Dagenais

Les policiers, lors de leurs interventions, ciblent les personnes problématiques. Cependant, si vous vous retrouvez à côté de ces personnes, vous pourriez vous retrouver dans l'œil du cyclone même si vous n'avez rien fait de mal.

«Ça peut être excitant, pour l’adrénaline, de voir une opération policière. Mais si vous n’avez pas d’affaire là, c’est mieux d’évacuer», indique M. Durocher.

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

Jeudi, après avoir constaté que des individus s’en prenaient à eux et à des voitures de police, les agents du SPVM ont employé du gaz lacrymogène, qui se répand évidemment partout dans l'air. «Si les policiers utilisent des agents chimiques, vous n’en aurez pas par accident», donne-t-il comme exemple.

2. Soyez conscient de ce que vous filmez

Diffuser sur les réseaux sociaux des images de célébration, c'est oui: les fils Instagram et Facebook étaient électrisants à regarder jeudi soir.

Mais attention, quand même, à ce que vous partagez; certains semblent oublier que ces images peuvent constituer des preuves lorsqu'on y voit des gens en train de commettre des délits.

«Il y a un trip de filmer et de mettre ça sur sa page Instagram. On a tous fait des mauvais coups dans notre jeunesse, mais on ne s’en vantait pas! Là, les gens mettent ça volontairement sur Facebook», remarque l'ex-agent de police.

Se filmer un soir d'émeute, c’est à ses risques et périls. Les images restent, a rappelé M. Durocher.

3. Le car surfing, ce n'est pas une bonne idée

L’ex-représentant des forces de l’ordre lance aussi un «pensez-y-bien» à propos d'une activité fréquente dans les soirées de célébrations excessives: le car surfing.

«La recommandation que j’aurais à leur faire: dépêchez-vous, puis prenez un cours de physique, a-t-il dit. Parce que, quand l’auto va arrêter, là, devinez ce qui va vous arriver, à vous.»

Souvenirs de 1993

Jeudi, M. Durocher n'a «pu [s]’empêcher» de penser aux émeutes du passé.

Le 9 juin 1993, le Canadien avait remporté le cinquième et ultime match de la série finale du grand bal du printemps. Pendant que les joueurs circulaient sur la glace, la coupe Stanley à bout de bras, des émeutiers investissaient la rue Sainte-Catherine. Plusieurs vitrines de commerces avaient été brisées.

«On a donné un œil au beurre noir à la ville de Montréal», avait réagi l’entraîneur-chef du Canadien, Jacques Demers, ce soir-là.

André Durocher travaillait à Montréal, le 9 juin 1993. «Il y avait une forte présence policière, mais il n’y avait pas de stratégie», s’est-il remémoré, en entrevue à QUB radio. Aujourd’hui, les débordements sont plus faciles à contrôler, selon lui. «Il n’y avait pas de médias sociaux» en 1993, a-t-il fait remarquer.

Le SPVM a distribué jeudi soir une soixantaine de constats d’infraction, en plus de procéder à une quinzaine d’arrestations.