Des nouvelle minimaisons écologiques à louer au cœur de la forêt en Gaspésie

Les mini-hébergements ont plus que jamais la cote au Québec et l’offre ne cesse de croître. Dernier exemple en date : un nouveau lieu de villégiature, [ÈST] Éco-cabines, avec des petits refuges tout confort, dans le coin de la Baie-des-Chaleurs, à Miguasha, en Gaspésie.

Dès cet été, [ÈST] comptera huit minimaisons 4 saisons, réparties en deux types d’hébergement : six [Thuya] seront dispersés dans une cédrière tandis que deux [Ublo] seront installés au bord de la falaise, avec une vue qui promet d’être exaltante.

Le [Thuya] peut accueillir deux personnes alors que le [Ublo] peut en recevoir quatre grâce à ses deux lits queen superposés.

Chaque minimaison dispose, en plus d’un foyer intérieur ou extérieur et de l’internet Wi-Fi, d’une cuisinette équipée de ronds à induction, d’un four grille-pain, d’accessoires de cuisine, d’un petit réfrigérateur et d'une hotte de cuisine.

Pas de salle de bain dans les cabines, mais un bloc sanitaire accessible 24h et chauffé sur demande pour éviter toute consommation inutile d’énergie.

Imaginé par un couple de jeunes entrepreneurs de Montréal, Louise Landry et Maxime Leclerc, ce projet fait ainsi la part belle au développement durable et au respect de la nature.

Le site est ainsi entièrement éclairé par des ampoules LED. Des toilettes au compost sont installées dans chaque cabine pour réduire la consommation d'eau. Les deux promoteurs ont même l’ambition d’installer, d’ici 5 ans, des panneaux solaires pour générer leur propre électricité.

L’intimité est également un aspect primordial chez [ÈST]. Ici, pas de vis-à-vis ni l’impression d’être entassé. Chaque hébergement est bien séparé les uns des autres pour profiter au maximum de la nature environnante.

Si l’ouverture officielle des éco-cabines n’est prévue qu’à partir de la mi-juillet, les réservations sont en revanche déjà ouvertes. Le prix commence à 174$ la nuit.

Un circuit spa de deux heures devrait aussi être offert aux visiteurs, ainsi que la location d'un spa privé. Mais, il faudra pour cela attendre 2022.

Pour tous les détails et pour réserver votre séjour, c'est ici.

