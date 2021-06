Elon Musk va donner une Tesla à un gars qui mange sa pizza de la mauvaise façon

Partager







Pour manger une pizza, il n’existe qu’une seule façon: à partir du bout pointu de la pointe, on prend des bouchées jusqu’à la croûte.



Ensuite, manger cette dernière est un choix personnel qui peut reposer sur différents facteurs (dont la rigidité de ladite croûte), mais les deux issues comestiblo-croûtales sont socialement acceptables.

L’illustre Phillip Danault, joueur de gouret au sein de Canadien, a récemment fait la brillante démonstration de la manière légitime de savourer une tranche de pizza.



Ce qui n’est pas acceptable, par contre, c’est de manger la pizza «par en-arrière», c’est-à-dire en commençant par la croûte.



Pourtant, cet acte ignoble, commis à répétition par le TikTokeur Kyle (@foodthewrongway), risque de lui valoir une belle Tesla neuve, gracieuseté de nul autre qu’Elon Musk en personne.

Comment ça?



Parce que Kyle en a décidé ainsi lors de la première des 99 journées consécutives où il a mangé de la pizza à l’envers.



«Jour 1 où je mange de la pizza par en-arrière jusqu’à ce qu’Elon m’achète une Tesla», avait-il écrit dans son premier TikTok.

Il en est maintenant à son quatrième mois de pizza inversée et le petit chum de Grimes a eu vent de sa démarche parce qu’il a récemment commencé à répondre des commentaires sous les vidéos TikTok de Kyle.

@foodthewrongway Reply to @dylanpeou86 Day 96. I went fishing today :) fishing video on YouTube tomorrow. @unclemitchcooks fish dish? ♬ original sound - Kyle



«Soit tu te rends à 420 jours, soit tu te rends à 420 livres. Peu importe lequel arrive en premier. Tu auras une Tesla!», a même écrit le gourou de la voiture électrique, du transport sous vide et de la colonisation de Mars.

«Je vais te rencontrer personnellement et te donner la Tesla au jour 420! Le 4/20/22» (20 avril 2022), a aussi commenté Musk, un fumeur de pot notoire.

Le département de vérification des faits du Sac de Chips a sorti sa calculatrice et tient à préciser que celui qui a jadis envoyé un char dans l’espace est légèrement dans le champ.

La vidéo du jour 99 ayant publiée ce jeudi, nous en sommes donc au jour 100 et le 20 avril 2022 est dans 307 jours.



100 + 307 = 407

Ça fait pas 420 pantoute!



Bref, peu importe les Tesla, le pot, Musk et Grimes, manger de la pizza à l’envers, c’est un geste grave qui devrait être criminel.

