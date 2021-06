Le plus jeune adepte de Metallica est Québécois et lutte présentement pour sa survie

Partager







Milan Rossignol est peut-être le plus jeune admirateur de Metallica. Atteint d’une maladie rare, l’enfant de 2 ans, qui se bat pour sa vie, a réalisé mercredi un rêve: il a rencontré (virtuellement) Lars Ulrich, le batteur du groupe mythique.

Pour ses parents, Yannick Rossignol et Catherine Perreault, cette rencontre arrive comme une dose d’espoir. «Milan était émerveillé et avait le gros sourire aux lèvres. [...] C’était incroyable!» lance son père.

«Même quand il est K-O dans le lit, dès qu’on met une de leurs chansons, ses pieds se mettent à bouger instinctivement», a dit Catherine, sa mère, tout aussi fière d’avoir pu assister à un tel moment après une année difficile.

Le bambin «s’accrochait» à cet appel «pour aller chercher son énergie», avait indiqué Yannick Rossignol quelques jours avant l’événement, qui s"est déroulé à l’Hôpital de Montréal pour enfants (HME).

Une maladie rare

C’est en février dernier que la vie de Milan et celle de sa famille a basculé. Éruptions cutanées, fièvre et jaunissement de la peau : les médecins de l’HME lui ont diagnostiqué une histiocytose à cellules de langerhans multi systématique, une maladie extrêmement rare qui touche entre cinq et huit enfants sur un million.

Le cas de Milan est à ce point rare que la revue américaine New England Journal of Medicine lui a consacré un article.

L’enfant se trouve dans un état précaire, souligne la Dre Sharon Abish. «Sa situation est rare. Ses poumons et son foie sont atteints de façon très sévère», a souligné la médecin. Elle est d’ailleurs en communication constante avec des experts à l’international pour sauver le bambin.

Milan s’est par exemple retrouvé aux soins intensifs au cours des derniers jours après avoir souffert de quatre affaissements pulmonaires, un trouble qui se manifeste lorsque des fuites d’air se produisent dans l'espace entre les poumons et la paroi thoracique.

Des parents à bout de souffle

Alors que leur fils continue de se battre pour rester en vie, les deux parents sentent abandonnés par les gouvernements en raison de la pandémie de COVID-19 qui prend toute la place. Ils affirment avoir du mal à toucher l’aide à laquelle ils ont droit.

«On est capables d’en prendre, mais, à un moment donné, on n’en peut plus. Il y a un certain point où on est découragés, où on en veut au système», dénonce Yannick Rossignol.

Après des mois de démarches, le couple de Lavaltrie, dans Lanaudière, affirme n’avoir touché que moins de 4000$, grâce au supplément pour enfant handicapé (SEH) de Retraite Québec. Les parents du petit Milan sont aussi éligibles, depuis peu, au Crédit d’impôt pour enfant handicapé (CIEH) du fédéral.

Mais c’est loin d’être suffisant. Les deux parents sont incapables de retourner au travail. Depuis février, ils font la route entre Lavaltrie et Montréal presque tous les jours, en plus de devoir continuer à s’occuper de leurs deux autres enfants, âgés de 5 et 9 ans.

Yannick Rossignol et Catherine Perreault, qui peuvent compter sur le soutien de l’Hôpital de Montréal pour enfants et de leur travailleuse sociale, souhaitent que l’accès aux diverses aides offertes aux familles dans leur situation soit simplifié.

Les deux parents ont par ailleurs lancé une campagne de sociofinancement pour amasser des fonds.