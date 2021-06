Un outil permet aux jeunes d’effacer leurs photos intimes en ligne

Partager







Vous avez déjà envoyé une photo intime à quelqu’un et avez craint qu’elle se retrouve en ligne? Un outil britannique permet désormais aux mineurs de signaler ce genre de photo pour en éviter la publication.

Décrit comme une «première mondiale» par l’organisme britannique Internet Watch Foundation (IWF), l’outil offre l’occasion aux mineurs britanniques de «reprendre la maîtrise de la situation» en signalant une photo ou une vidéo à caractère sexuel qui pourrait circuler sur le web.

«Une fois que ces images sont diffusées, les victimes peuvent se sentir incroyablement seules, et leur situation peut sembler désespérée. Il peut également être effrayant de ne pas savoir qui peut avoir accès à ces images», a souligné la directrice générale de l’IWF, Susie Hargreaves.

Donner le pouvoir aux jeunes

«[Cet outil] donnera aux jeunes le pouvoir et la confiance nécessaires pour récupérer ces images et s’assurer qu’elles ne tombent pas entre de mauvaises mains en ligne», a-t-elle ajouté.

Plusieurs raisons peuvent inciter les jeunes de moins de 18 ans à envoyer des images ou des vidéos de nudité sans savoir qu’elles seront publiées en ligne, comme la sollicitation ou la contrainte, indique l’organisme. Certains les envoient aussi pour le plaisir à une conquête sans savoir que la personne les fera partager sans leur consentement.

Si tel est le cas, il suffit de se rendre sur le site web de l’organisme Childline, associé à l’IWF, d’accéder à l’outil report remove («rapporter et supprimer») et de soumettre la photo ou la vidéo à supprimer. Des analystes de l’organisme s’affaireront ensuite à analyser le contenu pour s’assurer qu’il est contraire à la loi, puis créeront une empreinte numérique qui sera partagée avec les entreprises technologiques pour empêcher le téléchargement et le partage des images explicites.

On peut également y signaler des photos ou des vidéos qui se trouvent déjà en ligne en faisant partager l’URL. Dans tous les cas, la personne qui a fait le signalement recevra un suivi des résultats dans les 24 heures.

– Avec la BBC et The Guardian