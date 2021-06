20 accessoires pour faire tourner les têtes à votre bal de finissants

Partager







Bijoux, barrettes, sac à main et souliers... tous des accessoires qui savent ajouter une touche de fantaisie à une robe ou un ensemble. Cette saison, on les voit partout et c’est tant mieux.

Voici, pour votre bal de finissants, des accessoires qui vous feront briller de mille feux!

Bijoux

Cet été, les bagues se veulent imposantes, les bijoux argentés et dorés se mélangent, les montres sont munies d’un cadran carré et les boucles d’oreilles se portent dépareillées. Indémodables, les bijoux incrustés de perles nous font briller de mille feux!

Cheveux

2021 est l’année des chouchous, barrettes, serre-têtes et bandeaux qui se retrouvent sur toutes les têtes et qui viennent sublimer votre chevelure.

Chaussures

Cette saison, la mule s’impose comme la chaussure phare, les tongs gagnent en hauteur, la ballerine fait son grand retour, les sandales à bout carré sont de tous les podiums et les sandales à lanières couvrent le pied et entourent la cheville à merveille.

Sacs à main

Du sac pochette à celui en bandoulière en passant par le sac seau, le mini et les couleurs pastels, cet été, le sac à main vole la vedette.

