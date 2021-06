Le grand jeu des casse-croûte du Québec

Partager







Pour célébrer notre Fête nationale, le Sac de Chips vous offre un quiz sur une de nos fiertés patriotiques: les casse-croûte qui alimentent le Québec de délicieux plats gras.

Que vous soyez de passage en Gaspésie ou que vous rendiez visite à votre cousine en Outaouais, il est certain que vous croiserez une de ces mythiques institutions locales qui défient le temps et les multinationales de la restauration.



En hommage à toutes ces cantines plus ou moins connues, dites-nous dans quelle ville québécoises elles se trouvent!

Quiz Question #1 Capture D'écran / Google MAPS Dans quelle ville se trouve la Cantine Bernard? Trois-Rivières Sainte-Madeleine Val-d’Or Amqui CAPTURE D'ÉCRAN / GOOGLE MAPS Sainte-Madeleine

La Cantine Bernard est au 1400 Boulevard Laurier, Sainte-Madeleine La Cantine Bernard est au 1400 Boulevard Laurier, Sainte-Madeleine Question #2 CAPTURE D'ÉCRAN / GOOGLE MAPS Dans quelle ville se trouve la Cantine Salut Bonhomme? Magog Laval Gaspé Shawinigan CAPTURE D'ÉCRAN / GOOGLE MAPS Magog

La Cantine Salut Bonhomme est au 2733 rue Sherbrooke, Magog La Cantine Salut Bonhomme est au 2733 rue Sherbrooke, Magog Question #3 CAPTURE D'ÉCRAN / GOOGLE MAPS Dans quelle ville se trouve la Patate Mallette? Amos Drummondville Gatineau Beauharnois CAPTURE D'ÉCRAN / GOOGLE MAPS Beauharnois

La Patate Mallette est au 41 rue St-Laurent, Beauharnois La Patate Mallette est au 41 rue St-Laurent, Beauharnois Question #4 CAPTURE D'ÉCRAN / GOOGLE MAPS Dans quelle ville se trouve la Cantine Ben La Bédaine? Sherbrooke Longueuil St-Hyacinthe Granby CAPTURE D'ÉCRAN / GOOGLE MAPS Granby

La Cantine Ben La Bédaine est au 599 rue Principale, Granby La Cantine Ben La Bédaine est au 599 rue Principale, Granby Question #5 CAPTURE D'ÉCRAN / GOOGLE MAPS Dans quelle ville se trouve le Casse-Croûte La Fringale? Ville-Marie St-Georges-de-Beauce Rivière-du-Loup Beloeil CAPTURE D'ÉCRAN / GOOGLE MAPS Ville-Marie

Le Casse-Croûte La Fringale est au 52 rue Sainte-Anne, Ville-Marie Le Casse-Croûte La Fringale est au 52 rue Sainte-Anne, Ville-Marie Question #6 CAPTURE D'ÉCRAN / GOOGLE MAPS Dans quelle ville se trouve L’Usine à frites? Lachute La Malbaie Roberval Wendake CAPTURE D'ÉCRAN / GOOGLE MAPS Wendake

L’Usine à frites est au 640 rue Chef Max Gros-Louis, Wendake L’Usine à frites est au 640 rue Chef Max Gros-Louis, Wendake Question #7 CAPTURE D'ÉCRAN / GOOGLE MAPS Dans quelle ville se trouve le Casse-O? Brossard Tadoussac Saint-Prime Grand-Mère CAPTURE D'ÉCRAN / GOOGLE MAPS Saint-Prime

Le Casse-O est au 541 Rue Principale, Saint-Prime Le Casse-O est au 541 Rue Principale, Saint-Prime Question #8 CAPTURE D'ÉCRAN / GOOGLE MAPS Dans quelle ville se trouve Ti-Oui Snack Bar? Val-des-Sources St-Raymond-de-Portneuf Victoriaville Mont-Laurier CAPTURE D'ÉCRAN / GOOGLE MAPS St-Raymond-de-Portneuf

Le Ti-Oui Snack Bar est au 201 Avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond Le Ti-Oui Snack Bar est au 201 Avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond Question #9 CAPTURE D'ÉCRAN / GOOGLE MAPS Dans quelle ville se trouve le Casse-croûte chez Nicole? Matane Rouyn-Noranda Boucherville Forestville CAPTURE D'ÉCRAN / GOOGLE MAPS Rouyn-Noranda

Le Casse-croûte chez Nicole est au 3176 Rue Saguenay, Rouyn-Noranda Le Casse-croûte chez Nicole est au 3176 Rue Saguenay, Rouyn-Noranda Question #10 CAPTURE D'ÉCRAN / GOOGLE MAPS Dans quelle ville se trouve Le Repaire du Nord? St-Félix-de-Valois Lacolle Ste-Adèle Montmagny CAPTURE D'ÉCRAN / GOOGLE MAPS St-Félix-de-Valois

Le Repaire du Nord est au 5310 Rue Principale, Saint-Félix-de-Valois Le Repaire du Nord est au 5310 Rue Principale, Saint-Félix-de-Valois Question #11 CAPTURE D'ÉCRAN / GOOGLE MAPS Dans quelle ville se trouve le Casse-Croûte Flashbourg? Saint-Jean-sur-Richelieu Louiseville Québec Saguenay CAPTURE D'ÉCRAN / GOOGLE MAPS Québec

Le Casse-Croûte Flashbourg est au 21231 Boulevard Henri-Bourassa, Québec Le Casse-Croûte Flashbourg est au 21231 Boulevard Henri-Bourassa, Québec Question #12 CAPTURE D'ÉCRAN / GOOGLE MAPS Dans quelle ville se trouve Marco Patate? Richmond Baie-Saint-Paul Rimouski Chertsey CAPTURE D'ÉCRAN / GOOGLE MAPS Chertsey

Marco Patate est au 7160 route 125, Chertsey Marco Patate est au 7160 route 125, Chertsey Question #13 CAPTURE D'ÉCRAN / GOOGLE MAPS Dans quelle ville se trouve la Cantine Armande? Lac-Etchemin Chute-aux-Outardes Thurso Saint-Armand CAPTURE D'ÉCRAN / GOOGLE MAPS Chute-aux-Outardes

La Cantine Armande est au 196 Rue Vallilee, Chute-aux-Outardes La Cantine Armande est au 196 Rue Vallilee, Chute-aux-Outardes Question #14 CAPTURE D'ÉCRAN / GOOGLE MAPS Dans quelle ville se trouve le Casse-Croûte Chez Archie? Sorel Mirabel Mirabel Yamachiche CAPTURE D'ÉCRAN / GOOGLE MAPS Yamachiche

Le Casse-Croûte Chez Archie est au 821 Rue Sainte Anne, Yamachiche Le Casse-Croûte Chez Archie est au 821 Rue Sainte Anne, Yamachiche Question #15 CAPTURE D'ÉCRAN / GOOGLE MAPS Dans quelle ville se trouve Patate Chez Gros-Loup? Saint-Félicien Saint-Jean-de-Matha Pasbépiac Sept-Îles CAPTURE D'ÉCRAN / GOOGLE MAPS Saint-Jean-de-Matha

Patate Chez Gros-Loup est au 1031 Route Louis-Cyr, Saint-Jean-de-Matha Patate Chez Gros-Loup est au 1031 Route Louis-Cyr, Saint-Jean-de-Matha Question #16 CAPTURE D'ÉCRAN / GOOGLE MAPS Dans quelle ville se trouve Casse-Croûte Le Bocage? Saint-Jean-Port-Joli Issoudun Les Éboulements Terrebonne CAPTURE D'ÉCRAN / GOOGLE MAPS Saint-Jean-Port-Joli

Casse-Croûte Le Bocage est au 202 Avenue de Gaspé O, Saint-Jean-Port-Joli Casse-Croûte Le Bocage est au 202 Avenue de Gaspé O, Saint-Jean-Port-Joli Question #17 CAPTURE D'ÉCRAN / GOOGLE MAPS Dans quelle ville se trouve le Casse-croûte L'Ami du passant? Laval Mascouche Vaudreuil Grand-Mère CAPTURE D'ÉCRAN / GOOGLE MAPS Grand-Mère

Le Casse-croûte L'Ami du passant est au 667 Avenue de Grand-Mère, Grand-Mère Le Casse-croûte L'Ami du passant est au 667 Avenue de Grand-Mère, Grand-Mère Question #18 CAPTURE D'ÉCRAN / GOOGLE MAPS Dans quelle ville se trouve le Casse-Croûte La patate des Outaouais? Gatineau Montebello Saint-André-Argenteuil Montréal CAPTURE D'ÉCRAN / GOOGLE MAPS Saint-André-Argenteuil

Le Casse-Croûte La patate des Outaouais est au 18 Route du Long-Sault, Saint-André-d'Argenteuil Le Casse-Croûte La patate des Outaouais est au 18 Route du Long-Sault, Saint-André-d'Argenteuil Question #19 CAPTURE D'ÉCRAN / GOOGLE MAPS Dans quelle ville se trouve le Casse-croûte Chez Marie? Trois-Rivières Lévis Sainte-Anne-des-Monts Saint-Martin CAPTURE D'ÉCRAN / GOOGLE MAPS Saint-Martin

Le Casse-croûte Chez Marie est au 114 route 269, Saint-Martin Le Casse-croûte Chez Marie est au 114 route 269, Saint-Martin Question #20 CAPTURE D'ÉCRAN / GOOGLE MAPS Dans quelle ville se trouve Miss Patate? Saint-Faustin-Lac-Carré Thetford Mines Bromont Joliette CAPTURE D'ÉCRAN / GOOGLE MAPS Saint-Faustin-Lac-Carré

Miss Patate est au 1195 route 117, Saint-Faustin-Lac-Carré Miss Patate est au 1195 route 117, Saint-Faustin-Lac-Carré Partagez votre résultat sur Facebook

