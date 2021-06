Fast & Furious: Vin Diesel explique pourquoi il était en froid avec The Rock

Partager







Vin Diesel a expliqué que sa querelle avec son partenaire de Fast & Furious, Dwayne Johnson, alias The Rock, était due à ses méthodes brutales pour obtenir de lui la meilleure interprétation possible.

• À lire aussi: Vin Diesel aimerait faire une comédie musicale de Fast & Furious [VIDÉO]

• À lire aussi: Succès de Fast & Furious 9 au box-office: «le cinéma est de retour», se réjouit Vin Diesel

Le lutteur devenu acteur a fait ses débuts dans la peau de Luke Hobbs dans le cinquième opus de la saga en 2011, et a repris son rôle dans les sixième, septième et huitième chapitres avant de tourner son spin-off Hobbs & Shaw avec Jason Statham.

Il a fait la une des journaux en 2016 lorsqu'il a publié une diatribe sur Instagram dans laquelle il ne mâchait pas ses mots à propos de ses partenaires de tournage, et lui et Vin Diesel ont par la suite reconnu leurs différends et semblaient les avoir mis derrière eux.

Cependant, lorsque Diesel, qui incarne Dominic Toretto et produit la franchise, a été interrogé sur leur désaccord lors d'une entrevue pour le magazine Men's Health, il a expliqué qu'il avait adopté une approche brutale avec The Rock pour tenter d'en tirer le meilleur.

«C'était un personnage difficile à incarner, le personnage de Hobbs, a-t-il déclaré. Mon approche à l'époque était très ''amour à la dure'' pour aider à amener cette prestation là où elle devait être.»

Expliquant qu'il devait faire oublier au public l'image de lutteur de Dwayne Johnson pour son film, Vin Diesel a ajouté: «Cela a demandé beaucoup de travail. Nous devions y arriver et parfois, à cette époque, je pouvais le diriger durement. Pas felliniesque, mais je suis prêt à faire tout le nécessaire pour obtenir des bonnes interprétations dans tout ce que je produis.»

Dwayne Johnson, qui travaillait déjà dans des films depuis près de 10 ans au moment où il a rejoint la franchise, n'a partagé aucune scène avec Vin Diesel dans le huitième film et il n'apparaît pas dans le prochain Fast & Furious 9.

À VOIR AUSSI

s