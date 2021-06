Il a fait 46,6 degrés Celsius dimanche au Canada, un record

Partager







Il n'y a pas qu'à Montréal et au Québec où il fait chaud. La ville de Lytton, en Colombie-Britannique, est désormais détentrice du record de température absolu pour le Canada: le thermomètre a grimpé jusqu’à 46,6 degrés Celsius, dimanche.

40 nouveaux records

Un «dôme de chaleur» au-dessus de l’ouest du Canada a provoqué de nouveaux records de température, déclenchant dimanche des alertes à la chaleur dans trois provinces et deux territoires arctiques.

Plus de 40 nouveaux records de température ont été enregistrés en Colombie-Britannique au cours du week-end, notamment à la station de ski de Whistler.

À Lytton, dimanche, il a fait 46,6 degrés Celsius, a indiqué Environnement Canada. Il s'agit d'un nouveau record au pays.

La température la plus élevée jamais enregistrée au Canada était auparavant de 45 degrés dans deux villes de la Saskatchewan le 5 juillet 1937.

D’autres records à venir

Les hautes pressions qui emprisonnent l’air chaud dans la région devraient générer de nouveaux records pendant la semaine.

Environnement Canada a émis des alertes pour la Colombie-Britannique, l’Alberta et certaines parties de la Saskatchewan, du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest.

«Une vague de chaleur prolongée, dangereuse et historique persistera tout au long de cette semaine», a indiqué Environnement Canada.

«Les températures atteindront un pic de près de 40 degrés dans certaines régions en milieu de semaine”, ajoute l’organisme. C’est dix à quinze degrés de plus que la normale.

«Plus chaud qu’à Dubaï»

«Il fait plus chaud dans certaines parties de l’ouest du Canada qu’à Dubaï», a déclaré David Phillips, climatologue en chef d’Environnement Canada.

Les magasins sont en rupture de stock de climatiseurs et de ventilateurs, tandis que les villes ont ouvert des centres de rafraichissement et que des campagnes de vaccination contre la COVID-19 ont été annulées et des écoles fermées.

La consommation électrique en Colombie-Britannique a atteint des sommets tandis que les habitants tentent de se rafraîchir.

Vague de chaleur aux États-Unis

De l’autre côté de la frontière, les services météorologiques américains ont également lancé des alertes concernant une «dangereuse vague de chaleur», affectant particulièrement les États de la côte nord-ouest de Washington et de l’Oregon.

«La vague de chaleur historique dans le nord-ouest va continuer pendant la majorité de la semaine à venir, avec en perspective de nombreux records quotidiens, mensuels et même jamais vus», a indiqué le National weather service.

Les dernières épreuves des sélections olympiques américaines d’athlétisme, qui se déroulent dans l’Oregon, ont été suspendues dimanche en raison de la chaleur extrême frappant le nord-ouest du pays.

Cette suspension est intervenue alors que des températures étouffantes de 41 degrés Celsius enveloppaient la ville d’Eugene où se déroulent les sélections.

La fin des essais devait initialement avoir lieu dimanche en fin d’après-midi, le 200 m masculin clôturant la compétition.