Liam Neeson fait ses propres combats, mais laisse les cascades aux professionnels

Liam Neeson refuse maintenant de faire ses propres cascades, même s'il continue de jouer dans ses scènes de combat.

L'acteur nord-irlandais est devenu une vedette de films d'action sur le tard après une brillante carrière dans la comédie dramatique, à la suite de l'énorme succès de son film Taken, paru en 2008.

La vedette de 69 ans est toujours l'un des héros de films d'action les plus demandés d'Hollywood, mais il a avoué que, contrairement à Tom Cruise, il préférait laisser les cascades dangereuses aux professionnels.

«Je ne fais pas partie de ces acteurs qui disent: "Je fais mes propres cascades". Je ne fais pas de cascades», a-t-il déclaré dans une entrevue pour son nouveau film sur Netflix, Ice Road.

Mais alors que c'est sa doublure qui se charge d'encaisser les chocs, c'est bien lui qui apparaît dans ses scènes de combat. « Je fais mes propres combats, a-t-il ajouté. J'aime faire ça. Donc, je le fais autant que possible. Mais les cascades, non. Je laisse ça à Mark Vanselow. C’est un chorégraphe de combat et c’est mon cascadeur.»

Neeson a également remercié ce dernier de l'avoir aidé à devenir la vedette de films d'action qu'il est aujourd'hui, après avoir collaboré avec lui sur 24 longs-métrages.

«Je lui fais totalement confiance, a-t-il expliqué. Nous avons fait de nombreuses scènes de combat ensemble dans divers endroits du monde avec divers cascadeurs. Mark est un roc. S'il organise une scène de combat, par exemple, il l'enregistre d'abord sur son iPhone, puis il me la montre. Je peux faire quelques suggestions, mais le plus souvent, je ne le fais pas parce que c'est vraiment bien.»

Ice Road, dans lequel Liam Neeson tient le rôle d'un camionneur qui mène une mission de sauvetage pour sauver la vie de mineurs piégés sous l'eau glacée, est diffusé dès maintenant sur Netflix.

