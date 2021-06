Les 5 plus longs matchs (avec prolongations) de l'histoire de la LNH

Partager







Le Canadien de Montréal a accumulé cinq victoires en prolongation depuis le début des présentes séries. À quelques heures du premier match de la finale de la Coupe Stanley, on vous a préparé un top des cinq plus longues prolongations de l'histoire de la Ligue nationale de hockey (LNH). Un de ces matchs a même failli se conclure par un ... pile ou face!

La séquence du Canadien n’est pas sans rappeler ses dix victoires en prolongation lors de sa dernière conquête de la coupe Stanley en 1993, un record dans la ligue.

Voici les cinq plus longs matchs de l'histoire de la LNH

1. Red Wings de Detroit (1) contre Maroons de Montréal (0) – 176 min 30 s – 6e prolongation – 24 mars 1936

Les Maroons de Montréal ne sont plus dans la ligue depuis 1938. Or, la concession détient toujours le record, avec les Red Wings de Détroit, du plus long match en prolongation de l’histoire de la LNH.

À la sixième (!) période de prolongation, avec seulement trois minutes et trois secondes à jouer, l’attaquant des Red Wings Modere «Mud» Bruneteau marque le seul but du match et met un terme à cette rencontre interminable, disputée au Forum de Montréal. Puisque le but a été inscrit à 2h25 du matin, ça signifie que le match a donc été disputé sur deux jours.

2- Maple Leafs de Toronto (1) c. Bruins de Boston (0) – 164 min 46 s – 6e prolongation – 3 avril 1933

Un autre match lors duquel aucun but n’avait été marqué avant la sixième de prolongation a bien failli se conclure avec... une séance de pile ou face! Et ce n’est pas une blague.

Selon NHL.com, la rencontre était tellement longue et épuisante que les directeurs généraux des deux équipes, qui ont maintenant chacun un trophée en leur nom, Conn Smyth pour Toronto et Art Ross pour Boston, ont lancé cette proposition aux joueurs. Ces derniers ont cependant refusé, tenant à tout prix à finir la rencontre en bonne et due forme.

«Ça ne nous aurait pas dérangés que le match dure toute la nuit, et ça a presque été le cas», a exprimé après la rencontre le gardien de but des Bruins de Boston, Tiny Tompson.

3- Flyers de Philadelphie (2) c. Penguins de Pittsburgh (1) – 152 min 1 s – 4 mai 2000 - 5e période de prolongation

En 2000, les deux équipes de la Pennsylvanie se sont livré une très longue bataille. Le match s'est à ce point étiré qu'il est devenu le plus long de l’ère moderne.

Un certain Luke Richardson (qui est aujourd'hui entraîneur adjoint pour le Canadien de Montréal) avait récolté une passe sur le but gagnant, qui avait été compté par Keith Primeau, le père du gardien du Rocket de Laval.

4- Lightning de Tampa Bay (3) c. Blue Jacket de Columbus (2) – 150 min 27 s – 11 août 2020 - 5e prolongation.

Cette rencontre, qui a été disputée tout récemment, a été visionnée en entier par l’auteur de ces lignes. Le Lightning de Tampa Bay a bombardé le gardien des Blue Jackets, Joonas Korpisalo. Tellement, que ce dernier a fracassé un record du plus grand nombre d’arrêts dans un match (85). Malheureusement pour lui, son match s’est soldé par une défaite des siens. L’ancien record était de 73 arrêts.

Autre record: deux défenseurs des Blue Jackets, Zack Werenski et Seth Jones, sont devenus les 4e et 5e joueurs avec plus d’une heure de temps de jeu dans la même partie.

5- Mighty Ducks d’Anaheim (4) c. Stars de Dallas (3) – 140 min 48 s – 24 avril 2004 – 5e prolongation

Cette cinquième plus longue partie de la LNH a nécessité cinq périodes de prolongation et s'est terminée sur un but de Petr Sykora, assisté d'Adam Oates et de Mike Leclerc.

À leur retour dans les vestiaires, les joueurs ne disposaient que de 37 heures pour se reposer avant de reprendre les hostilités.