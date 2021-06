Mary Two-Axe Earley: Google rend hommage à une autochtone canadienne

Partager







Google a changé son logo ce matin pour rendre hommage à Mary Two-Axe Earley. Pour l’occasion, les célèbres lettres colorées du moteur de recherche ont été remplacées par une œuvre représentant la militante mohawk réalisée par l’artiste Star Horn.

Tout au long de sa vie, la femme mohawk de Kahnawake, près de Montréal, a défendu des droits des femmes et des enfants et a milité pour les droits de la personne.

Cet hommage survient quelques jours après la découverte de 751 tombes anonymes à proximité de l’ancien pensionnat de Marieval, en Saskatchewan.

Pourquoi le 28 juin?

C’est à cette date, en 1985, qu’entraient en vigueur les modifications à la Loi sur les Indiens qui empêchaient de retirer à une femme qui se marie à un «non-Indien» son statut d’Indien et son droit de vivre dans une réserve.

Mary Two-Axe Earley, la militante

Née en 1911, Mary Two-Axe Early quitte sa réserve à sa majorité pour s’installer dans le quartier de Brooklyn, à New York, où une communauté mohawk s’était formée. Elle y rencontre son mari, Edward Earley, un ingénieur électricien d’origine irlando-américaine.

C’est en 1966, après la mort d’une amie qui avait marié un non-autochtone, qu’elle commence à défendre le droit des femmes autochtones. Mary Two-Axe Early est convaincue que le stress a contribué à la mort de son amie qui s’était vu retirer ses droits de propriété. Elle se bat alors pour que les femmes qui épousent un non-autochtone puissent conserver leur statut et leur droit de vivre dans une réserve et de transmettre ce statut à leurs enfants.

Avant que la loi ne soit modifiée en 1985, Mary Two-Axe Earley avait d’ailleurs elle-même été privée de son statut et de ses droits.

Qui est Star Horn?

Star Horn, qui a réalisé l’œuvre de Mary Two-Axe Earley, a illustré la couverture de notre numéro consacrée aux prises de parole autochtones.

En entrevue, l’artiste nous expliquait vouloir démontrer la beauté de sa culture avec ses créations, mais aussi exposer la vérité sur la réalité des peuples autochtones, car «l’un ne va pas sans l’autre».

Illustration Star Horn

Dans ses œuvres, elle se fait un devoir d’inclure des éléments traditionnels et contemporains de la culture mohawk. C’est exactement ce qu’elle a voulu faire avec l’illustration apparaissant en une de notre hebdo.

«J’ai toujours voulu raconter l’histoire comme je la vois; les bonnes comme les mauvaises expériences. À première vue, l’illustration est colorée et joyeuse. Mais lorsqu’on s’y attarde, on décèle les épreuves que les Autochtones ont vécues et vivent toujours», a-t-elle raconté.

▶ Pour lire l’article intégral consacré à Star Horn, c’est ici.

- Avec Andrea Lubeck