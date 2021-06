Promo: un iPhone 12 à partir de 32$ par mois

Partager







À l’occasion de la semaine des déménagements au Québec, Vidéotron offre de faire des économies sur l'iPhone 12, le plus récent modèle d'appareil mobile d’Apple. La promotion se tiendra du 25 juin au 6 juillet 2021.

Il est donc possible d'obtenir un iPhone 12 pour 32$ par mois, au lieu de 47$ par mois, grâce aux paiements mensuels simplifiés. De là, il sera possible de sélectionner parmi une grande variété de forfaits offerts par Vidéotron à partir de 40$ par mois. Pour un temps limité, recevez 155 $ en crédit de bienvenue en vous abonnant à un forfait Mobile Tout inclus.

L'iPhone 12 est disponible avec 64 Go et 128 Go d’espace de stockage et dans un choix de 5 couleurs: blanc, bleu, noir, rouge, vert et mauve.

Pour profiter de la Promo Déménagement, rendez-vous sur le site de Vidéotron juste ici.

