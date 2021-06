Valérie Plante veut diffuser la finale de la Coupe Stanley en plein air

Partager







La mairesse de Montréal, Valérie Plante, souhaite diffuser en plein air, dans la métropole, les rencontres qui séparent le Canadien d’une 25e coupe Stanley. Des discussions sont en cours entre le Groupe CH et la Santé publique pour que ces rassemblements se fassent dans le respect des consignes sanitaires.

Depuis jeudi dernier, et l’accession de nos @CanadiensMTL à la finale de la @StanleyCup, nous travaillons très fort sur différents scénarios qui permettraient aux partisans du CH de voir les matchs de la finale, à l’extérieur et en toute sécurité. #polmtl 1/3 — Valérie Plante (@Val_Plante) June 27, 2021

Comme le CH nous a avisés ne pas avoir les ressources logistiques & financières pour organiser des visionnements, nous poursuivons le travail avec les autres partenaires pour trouver des solutions qui feront plaisir aux partisans tout en respectant les règles de santé #polmtl 3/3 — Valérie Plante (@Val_Plante) June 27, 2021

Très loin du «moyen party» autorisé

Le soir de la fête nationale et de l’élimination des Golden Knights de Vegas, le 24 Heures a constaté que les mesures sanitaires n’étaient pas respectées devant le Centre Bell. Des partisans s’étaient entassés devant La Cage et les restaurants autour de l’amphithéâtre pour regarder le Tricolore jouer. La majorité d’entre eux ne portaient pas de masque et la distanciation sociale était quasi inexistante.

Une fois le match terminé, la soirée a fait place à un cocktail de fête nationale aromatisé aux célébrations d’une aspiration au premier grand titre en 28 ans.

Le variant Delta préoccupe la Santé publique

La directrice régionale de santé publique pour la région de Montréal, la Dre Mylène Drouin, a fait part de ses inquiétudes à Radio-Canada après les festivités de jeudi dernier. Elle comprend l'enthousiasme lié aux séries éliminatoires, mais elle réitère le danger que représente le variant Delta, lequel est plus contagieux que les autres souches du virus. Selon elle, même si une majorité de Québécois a reçu une première dose de vaccin, il faut continuer d’éviter les grands rassemblements.

Encore 3500 spectateurs au Centre Bell

Aucun changement n’a été apporté à l’intérieur du Centre Bell, où 3500 partisans pourront encourager leurs Glorieux. Une limitation qu’a dénoncée l'entraîneur du Lightning de Tampa Bay, Jon Cooper. Son équipe disputera son premier match à Montréal vendredi soir.

«J’espère que le Centre Bell pourra accueillir plus de partisans dans son amphithéâtre. Les partisans du Québec n’ont pas eu cette opportunité depuis 1993, ils méritent de voir leur équipe jouer. J’espère qu’ils y seront, le jeu [le hockey] existe pour jouer devant ses fans», a soutenu M. Cooper.

Parions qu'il y aura davantage de fans du Bleu-Blanc-Rouge dans l’amphithéâtre du Lightning ce soir et mercredi soir qu’au Centre Bell.

Des absents du CH en raison de la COVID-19

Le premier affrontement entre les deux équipes a lieu ce soir, à 20 h, à Tampa Bay. Rappelons que l'entraîneur-chef du Canadien, Dominique Ducharme, ne reviendra pas derrière le banc avant la troisième rencontre de la série. Ce dernier se plie au protocole de la COVID-19 de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Le Finlandais Joel Armia, qui avait lui aussi dû se soumettre au protocole relatif à la COVID-19, est finalement en direction de la Floride. Celui qui n'avait pas fait le voyage avec le reste de l'équipe pourrait donc être sur la glace ce soir pour le premier match de la finale de la Coupe Stanley. C'est Jake Evans qui devait affronter le Lightning à sa place.

Armia avait contracté le virus en avril dernier et il s'était mis à l’écart du jeu pendant trois semaines.