Vin Diesel aimerait faire une comédie musicale de Fast & Furious [VIDÉO]

Lors de son passage à l'émission The Kelly Clarkson Show, Vin Diesel a partagé «mourir d’envie de faire une comédie musicale» avec la franchise de Fast & Furious. C’est un souhait plutôt étrange, mais venant de l’acteur, plus rien ne nous étonne.

Tel que rapporté par Total Film, Diesel a partagé son désir brûlant de faire une comédie musicale. «J’étais à “ça” de faire Guys and Dolls avec Steven Spielberg [mais] nous avons fini par ne pas le faire» a révélé l’acteur.

L'acteur a poursuivi en disant que le rôle principal de Nathan Detroit dans Guys and Dolls serait «très intéressant à réimaginer» après que Detroit ait été incarné par Frank Sinatra dans l'adaptation originale de 1955.

Après être allé dans l’espace, ne serait-ce pas la suite logique de faire une comédie musicale à propos de voitures de course, d’explosions et de bière Corona? Soyons honnêtes une minute... on tuerait pour voir ça!

Si vous doutez des capacités vocales du bon Vin Diesel, on ne vous le cachera pas que nous aussi. Voici d’ailleurs une vidéo de ses prouesses vocales.

On rappelle que Fast & Furious 9 est sorti en salles vendredi dernier, mettant en vedette Vin Diesel, John Cena, Jordana Brewster, Michelle Rodriguez et Charlize Theron.

