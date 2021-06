Comiccon de Montréal: voici les invités annoncés pour l'édition virtuelle

Partager







Le Comiccon de Montréal se déroulera entièrement en ligne cette année avec une diffusion gratuite qui aura lieu le samedi 10 juillet sur YouTube, Facebook et Twitch.

De midi à minuit, le Comiccon de Montréal diffusera des entrevues avec des vedettes internationales comme l’acteur Robert Sheehan (The Umbrella Academy, Misfits), le montréalais Cameron Brodeur (The Umbrella Academy), Pat Mastroianni de la série originale Degrassi High et l’équipe de réalisation derrière les succès cinématographiques cultes Turbo Kid (2015) et Summer of 84 (2015), Roadkill Superstar.

Courtoisie Comiccon de Montréal

Il y aura également des conférences en ligne sur plusieurs sujets, dont les comics, l'esport et un panel spécial sur le cosplay avec The Estrada Sisters. De plus, l’artiste de peinture sur corps Alexandra Bastien sera présente tout au long de la journée pour montrer l’évolution en temps réel de son plus récent projet, tandis que le créateur de Far Cry Olivier Carpentier se joindra à la diffusion en direct lors de la deuxième partie de l’événement pour dessiner une pièce d’art unique.

Ce sera également l'occasion de participer à un quiz 100% geek animé par Pèse sur Start pour tester vos connaissances sur le cinéma, les comics et les jeux vidéo. L'événement diffusera des épisodes de la série « Mon côté geek » de Pèse sur Start durant la journée!

Le Comiccon de Montréal virtuel aura lieu le samedi 10 juillet de midi à minuit sur les pages Facebook Comiccon de Montréal, Commiccon d'Ottawa, Comiccon de Québec et le Comiccon de Winnipeg ainsi que sur YouTube et une toute nouvelle chaîne Twitch.

