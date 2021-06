Housemarque rejoint PlayStation Studios

Partager







Le studio derrière le jeu Returnal, Housemarque, rejoint officiellement la famille PlayStation Studios, a-t-on appris ce matin.

La nouvelle a été annoncée par Hermen Hulst de PlayStation Studios sur le blogue officiel de PlayStation.

« J’ai toujours été un fan du studio Housemarque, et ce dès la première heure, lorsque le studio a présenté Super Stardust HD aux joueurs PlayStation. Housemarque a récemment sorti Returnal et ce dernier titre prouve que le studio a une vision incroyable et est capable de créer de nouveaux jeux mémorables qui résonnent chez notre communauté. Cet ajout renforce la puissance créative de PlayStation Studios, et j’ai hâte de voir ce que le futur réserve à Housemarque,» a déclaré Hulst.

L'exclusivité PlayStation 5 Returnal, sortie en avril, avait obtenu de bonnes notes auprès des critiques pour son style de jeu roguelike et son niveau de difficulté parfois exigeant.

« Nous sommes très fiers de pouvoir rejoindre la famille PlayStation Studios! Cela donne à notre studio un horizon clair et une opportunité de pouvoir continuer à créer des expériences de gameplay accessibles tout en expérimentant de nouvelles méthodes narratives et en repoussant les limites de ce format artistique. Ici, à Helsinki, cela veut aussi dire que nous contribuerons à agrandir la famille PlayStation, qui ne cesse de croître, et que nous assurons l’héritage de l’un des plus vieux studios de jeu vidéo de Finlande », a déclaré Ilari Kuittinen, cofondateur et directeur général de Housemarque.

Les opérations quotidiennes continueront d'être gérées par l'équipe de direction de Housemarque, en collaboration avec PlayStation Studios.

