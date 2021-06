Xbox Cloud Gaming maintenant offert à tous les abonnés sur iOS, PC et Mac

Partager







Après plusieurs mois passés en version bêta, la plateforme de jeu sur le nuage de Microsoft, Xbox Cloud Gaming, est désormais accessible sur iOS, PC et Mac, en plus d’Android, pour tous les abonnés Xbox Game Pass Ultimate.

Si les usagers Android bénéficient d’une application native, sur iOS, PC et Mac, il faudra toutefois passer par un navigateur Web et visiter le www.xbox.com/play, qui donnera alors accès à une sélection de plus de 100 jeux compatibles avec la plateforme en ligne, tirés du catalogue de la Xbox Game Pass.

Cela dit, comme pour l’application Android, les contrôleurs externes seront pris en charge, à condition qu’ils soient compatibles avec l’appareil utilisé.

Jusqu’à tout récemment, Xbox Cloud Gaming, jadis connu sous le nom de Project xCloud, était uniquement offert sur Android, de même qu’à une sélection d’utilisateurs invités à essayer la version bêta sur iOS, PC et Mac. Depuis lundi, ce n’est toutefois plus le cas et l’expérience est ouverte à tous, à condition d’être abonné à l’édition «Ultimate» de la Xbox Game Pass.

Par la même occasion, Microsoft a également annoncé que son service de jeu sur le nuage fonctionnait désormais grâce à une architecture Xbox Series X créée sur mesure, ce qui doit améliorer les performances de la plateforme.

«Les centres de données Microsoft ont ainsi été équipés avec les composants de la console Xbox la plus puissante jamais conçue, qui vous permettra de profiter de temps de chargement réduits, de plus d’images par seconde, d’une expérience de jeu de nouvelle génération», peut-on lire sur le blogue de Xbox.

On y précise par ailleurs que la diffusion des jeux sur Xbox Cloud Gaming doit maintenant atteindre 1080p, «avec jusqu’à 60 images par seconde».

En d’autres mots, si votre ordinateur n’est pas assez puissant pour faire fonctionner les jeux les plus récents, que vous n’avez pas de Xbox, ou encore que vous êtes souvent en déplacement, le service de jeu sur le nuage de Microsoft pourrait se révéler bien intéressant pour vous. Tout particulièrement si vous désirez jouer aux dernières exclusivités de la firme de Redmond.

Pour plus d’information sur les différents abonnements Xbox, dont la Xbox Game Pass Ultimate, c’est par ici.

