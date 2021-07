À Lytton, au Canada, il a fait plus chaud que dans la vallée de la Mort mardi

Partager







Il a fait 49,5°C mardi à Lytton, au nord de Vancouver. C'est 0,5°C de plus que dans la vallée de la Mort, l’endroit le plus chaud aux États-Unis, le même jour.

Par ce sommet de 49,5°C, le Canada a battu son record de chaleur.

Situé au nord de Vancouver, ce petit village de 249 habitants est souvent mentionné comme l’endroit le plus chaud du Canada durant les vagues de chaleur. Les étés y sont toujours chauds et secs en raison de sa basse altitude. Les températures estivales atteignent souvent les 35°C et parfois 40°C.

Le précédent record de chaleur enregistré au Canada l'avait été en Saskatchewan, en 1937, où le mercure avait atteint 45°C.

Peu d’endroits en Amérique du Nord ont déjà enregistré de pareilles températures. Il n'a jamais fait aussi chaud à Las Vegas, par exemple. Une température aussi élevée est plus typique autour du désert des Mojaves, aux États-Unis.

Depuis vendredi, tout l’ouest du Canada et des États-Unis est affligé par une vague de chaleur historique et mortelle.

Même le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest souffrent de la canicule. Dans la petite communauté de Nahanni Butte, il a fait 38,1°C lundi, selon CBC. Les températures normales tournent plutôt autour de 20°C dans cette région à cette période de l’année.