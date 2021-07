Ces 14 photos de Vincent Bolduc feront triper les nostalgiques des années 90

Partager







Si vous êtes né dans les années 80 (ou autour de ça), la binette de Vincent Bolduc est probablement associée à vos meilleurs souvenirs télé.

• À lire aussi: Une vieille photo de Guillaume Lemay-Thivierge, Jessica Barker et Vincent Bolduc provoque l’hilarité

Sur la piste, Ent'Cadieux, Ces enfants d'ailleurs, Tirelire Combines et Cie, Les Filles de Caleb: le petit à lunette était partout vers la fin des années 80 et pendant toute la décennie suivante.

Sur son Instagram, celui qui coanime le balado Bain libre fait généreusement partager quelques perles de nostalgie à ses abonnés.

Et on est ben contents.

Voici donc 14 photos souvenirs tirées du profil Instagram de Vincent Bolduc:

1. Ces superbes photos du temps de Tirelire Combines et Cie:

L'orangeade tue pas personne, l'ambition tue l'homme.

2. Sur le plateau de Ces enfants d'ailleurs:

3. Avec son amie devant l'éternel, Jessica Barker, dans Une nuit à l'école, en 1991:

• À lire aussi: Jessica Barker révèle qu’elle n’a pas toujours eu une bonne relation avec Tom des «Intrépides»

• À lire aussi: 15 crush masculins de la jeunesse québécoise

4. Cette photo avec Marie-France Monette et Hugo St-Cyr dans Ent'Cadieux:

«Cadeau de Marie-France Monette, en compagnie de notre beau Hugo. Sur cette photo, on dirait qu’on encaisse déjà le coup de son départ beaucoup trop hâtif. Chaque année qui passe, j’ai l’impression de vivre sur du temps emprunté. Tu nous manques», écrit le comédien.

Ent'Cadieux, quelle émission quand même!

5. En Napoléon dans les Filles de Caleb:

6. Dans le conte pour tous Pas de répit pour Mélanie, en 1990:

7. Dans D'amour et d'amitié, en 1991:

8. Avec Guillaume Lemay-Thivierge et Jessica Barker, ses acolytes de Sur la piste:

9. Le Club des 100 watts avec Marc-André Coallier:

10. Et terminons par cette photo souvenir qui n'est pas tirée d'une scène de télé, mais qui se mérite une place dans cet article grâce à la chemise:

Si vous aimez les vieilles photos, on vous conseille tout ça:

• À voir: Voici ce qui se passait au Québec en 1993, quand le CH a atteint la finale pour la dernière fois

• À voir: Nostalgie: les 15 couvertures du 7 Jours qui ont fait jaser le Québec en 1998

• À voir: Nostalgie: les 15 couvertures du 7 Jours dont tout le monde parlait en 1995

• À voir: Retour dans le temps: les 15 couvertures du 7 Jours qui ont fait jaser en 1993

Vous aimerez aussi nos vidéos:

s

s

s

s