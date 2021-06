Du punk au rap: de la musique 100% montréalaise

Partager







Cette semaine, on se laisse séduire par différents univers musicaux! On commence avec le nouvel EP du rappeur Colossale, puis on participe au festival en ligne de beatmaking avec des professionnels de l’industrie et, pour finir, on fait le plein d’énergie en visionnant le nouveau vidéoclip psychédélique du groupe punk/grudge Scarlet Wives.

Le mini-album Beaucoup sont appelés mais peu sont choisis

Avec un titre qui frappe l’imaginaire : Beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis, le rappeur Colossale dévoile son premier EP, le fruit de plusieurs années de travail acharné. À travers ses huit morceaux, le rappeur dévoile son esprit rebelle à la recherche de son identité, dans un monde où la conscience collective prend enfin vie. On aime le flow, les textes engagés et la sonorité de soul dans les différents beats.

Sortie le 25 juin sur toutes les plateformes

Le secret des aliments avec le balado Garde-manger

QUB radio et l’animatrice-réalisatrice Anne-Sophie Carpentier présentent le fascinant balado Garde-Manger. Vous y apprendrez des histoires inusitées sur les aliments qui marquent l’alimentation québécoise. Par exemple, saviez-vous que la première personne à breveter le beurre d’arachide est un Montréalais en 1884 ? En entrevue avec des spécialistes du domaine alimentaire, Anne-Sophie raconte des faits fascinants et insolites, qui nous creuseront l’appétit ou plutôt la curiosité !

Disponible sur QUB radio

Courtoisie

Un festival de beatmaking pour les amoureux de musique

Le festival Loop Sessions, lancé depuis le 19 juin, porte sur l’art de la conception rythmique, aussi appelé le beatmaking. Ausgang Plaza et Artbeat Montréal ont élaboré douze ateliers en ligne interactifs et gratuits, donnés par des artistes spécialistes dans le domaine. Les participants n’ont qu’à s’inscrire sur la page Facebook Loop Sessions : Masterclass et à se rendre sur Instagram pour connaître le reste de la programmation. Ne manquez pas l’atelier de Sabrina Sabotage qui aura lieu ce mercredi.

Inscription au : https://www.facebook.com/loopsessionsmtl

Élite - La quatrième saison enfin disponible sur Netflix

Attendez un jour de pluie pour vous taper un marathon Netflix avec la quatrième saison de la très populaire série espagnole Élite. On y retrouve les collégiens du lycée Las Encinas qui devront faire face à un autre drame, qui mêle histoires d’amour, trahisons, secrets, mensonges et même meurtres. Plusieurs des personnages des trois premières saisons sont de retour, mais de nouveaux personnages se greffent à la mouture de ces lycéens mystérieux. Ces huit nouveaux épisodes nous promettent de rester en haleine et assis sur le bout de notre divan.

Diffusé sur Netflix

Courtoisie

Un vidéoclip de Scarlet Wives

Le groupe montréalais Scarlet Wives, qui s’est formé pendant la pandémie, se distingue par sa musique aux sons rock-pop-grudge. Cet été, le trio présente le clip Smoking Pistol, inspiré du punk-rock des années 70. On pénètre dans un univers de fantaisie qui mélange le chaos, l’insolence et la sensualité. Le band est formé de la princesse grunge punk Alice Slick (chant/guitare), le pionnier du rock local The Mosquito (basse/choeurs) ainsi que de l’actrice et rockeuse Zenab Jaber (guitare/batterie).

Disponible sur YouTube dès le 1er juillet