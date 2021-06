James Bond: Pierce Brosnan fait l’éloge de Daniel Craig, parle de ses préférences pour le prochain 007

Partager







Pierce Brosnan a salué son successeur dans la saga James Bond, Daniel Craig, affirmant que l'acteur pouvait quitter la franchise la tête haute.

Craig fera en effet sa sortie de la franchise avec No Time to Die, et selon l'acteur irlandais, celui qui a repris le rôle de 007 a été impressionnant.

«Il était magnifique et il peut sortir la tête haute. Il a vraiment laissé une marque indélébile dans la franchise. Mes années à le faire sont des années que je chéris, un cadeau qui continue [de donner]», a-t-il dévoilé au magazine People.

Pierce Brosnan, qui a joué James Bond entre 1995 et 2002, a d'ailleurs son idée sur les remplaçants parfaits pour Daniel Craig: Idris Elba ou Tom Hardy.

«Idris a une présence tellement puissante et une bonne voix. Il serait magnifique. Et Tom peut vraiment faire ce qu'il veut. Les deux le peuvent. Je pense que maintenant que Daniel a laissé une empreinte si indélébile, ils peuvent vraiment aller dans n'importe quelle direction», explique-t-il.

Parmi les favoris pour succéder à Daniel Craig, on retrouve également Regé-Jean Page, Tom Hiddleston, James Norton, Henry Cavill, Richard Madden ou encore Sam Heughan.

