Match numéro 2 de la finale de la Coupe Stanley: un gros party à 3500 personnes au Centre Bell

Ce sont 3500 partisans qui se sont donné rendez-vous ce soir au Centre Bell pour regarder le deuxième match de la finale de la Coupe Stanley sur grand écran. L’ambiance est festive et l’espoir est palpable au domicile du Tricolore. On est allé sur place pour voir comment ça se passe.

À l’intérieur du Centre Bell, l’ambiance est électrisante. Un DJ et des jeux de lumière ont mis la table pour les cérémonies d'avant-match, retransmises sur l’immense écran géant qui trône au-dessus de la patinoire. Il ne manquait que les joueurs!

Les partisans qui se sont déplacés étaient tous regroupés en sections indépendantes de 250 personnes. Ils ont tous payé leur billet au coût de 10$.

Dès le début de la première période, des «Go Habs Go! Go Habs Go!» résonnaient à l’intérieur de l'amphithéâtre. Et à chacune des occasions (nombreuses!) où le Canadien avait une chance de marquer, l’aréna se réveillait littéralement d'un même souffle. On aurait parié que le Centre Bell était comble.

Un moment historique

Ce soir, le Canadien dispute son deuxième match de la finale de la Coupe Stanley. Le Lightning de Tampa Bay a pris l’avance 1 à 0 dans la série lundi soir.

C’est la première fois en 28 ans que le Canadien participe à la finale de la Coupe Stanley; et la dernière fois qu’il s’y est rendu, en 1993, il a remporté les grands honneurs.

Fébrilité à l’entrée

Devant le Centre Bell, la confiance régnait chez les partisans du Bleu-Blanc-Rouge, nombreux à vouloir assister à ce match historique.

«On va gagner ce soir! Tampa Bay est quand même très fort, alors si on ne gagne pas la coupe Stanley cette année, on va l’avoir l’année prochaine!» a lancé Dean Kalaidjian.

«On va gagner ce soir! Le Canadien et les partisans attendent ça depuis 1993. Première fois en 28 ans en finale de la Coupe Stanley. C’est notre 25e, on va l’avoir!» s'est pour sa part exclamé M. Hoverboy.

Les matchs no 3 et 4 seront disputés au Centre Bell vendredi et lundi. Le Canadien souhaitait pouvoir accueillir 10 500 personnes pour le match no 3, la moitié de la capacité totale de l'amphithéâtre. La Santé publique a toutefois refusé la demande de l'organisation.

La finale de la Coupe Stanley sera également diffusée au Centre Vidéotron, à Québec, dès vendredi.

- Avec la collaboration d’Andréa Lubeck