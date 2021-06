Ouvert ou fermé pour la fête du Canada? Un petit guide pour s'y retrouver

Partager







Ouvert ou fermé le 1er juillet? Voici les commerces et services qui vont demeurer ouverts et ceux qui seront fermés au Québec pour la journée nationale du déménagement et la fête du Canada.

Ouvert

Les supermarchés;

Les petits commerces (boucheries, fruiteries, épiceries, dépanneurs, etc.);

Les restaurants;

Les stations-service;

Les librairies;

Les musées;

Les pharmacies;

Biodôme, Jardin botanique et planétarium de Montréal;

La plupart des succursales de la Société des alcools du Québec (SAQ);

La collecte des déchets suit l'horaire habituel à Montréal;

Les écocentres de Montréal;

Plusieurs horaires d'autobus et de train sont modifiés. Nous vous invitons à consulter le site Internet du service de transport que vous utilisez pour plus de détails.

Fermé