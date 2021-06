Voici les jeux gratuits Xbox Live Gold pour Xbox One et Xbox Series X/S [JUILLET 2021]

Partager







Microsoft a présenté jeudi les titres que les abonnés Xbox Live Gold et Game Pass Ultimate pourront obtenir gratuitement en juillet sur Xbox One et Xbox Series X/S.

Après une proposition un peu terne en juin, Xbox revient en juillet avec une sélection qui rappellera probablement quelques bons souvenirs aux joueurs.

Voici les jeux que les abonnés Xbox Live Gold pourront télécharger gratuitement à partir du 1er juillet:

Planet Alpha (Xbox One) – 1 er au 31 juillet

Rock of Ages 3: Make & Break (Xbox One) – 16 juillet au 15 août

Conker: Live & Reloaded (Xbox) – 1 er au 15 juillet

Midway Arcade Origins (Xbox 360) – 16 au 31 juillet

