Vous déménagez et vous avez des punaises de lit: que faire?

Avertissement: si vous engagez des déménageurs et que vous avez un problème de punaises de lit, vous devez absolument aviser la compagnie avec laquelle vous faites affaire, sans quoi votre déménagement pourrait être annulé le jour même.

Ève Landry l’a appris à ses dépens quand les déménageurs ont tourné les talons, une fois chez elle. C’est parce qu’ils ont aperçu, devant chez elle, un meuble à donner sur lequel avait été posée une feuille de papier avec l’inscription «punaises».

«Après avoir déplacé trois boîtes, ils ont vu la pancarte et ont tout arrêté. Une trentaine de minutes au téléphone plus tard, la centrale nous a appris que le déménagement était annulé et qu’on perdait notre dépôt», raconte-t-elle.

Elle précise que le meuble lui appartenait bel et bien, mais que plusieurs traitements contre les punaises de lit avaient été réalisés dans les derniers mois.

«Notre immeuble a été désinfecté au grand complet plusieurs fois, mais tous les immeubles de la rue sont collés les uns sur les autres et il y a souvent des meubles sur le trottoir avec des inscriptions du genre. Je n’ai juste pas voulu prendre de risque», regrette-t-elle.

Elle a perdu son camion, malgré les explications fournies à la compagnie de déménagement.

Des politiques sévères

En matière de punaises de lit, les compagnies de déménagement ont des politiques strictes, surtout si elles n’ont pas été avisées de leur présence, insiste le propriétaire du Clan Panneton, Pierre-Olivier Cyr.

«Il n’y a pas de honte à avoir. Avertissez la compagnie que vous engagez, puis informez-vous de leur politique. Nous, au moindre soupçon, on repousse le déménagement jusqu’à ce que les biens aient été désinfectés», dit-il.

Les politiques de remboursement et les options offertes diffèrent d’une compagnie à l’autre, mais la ligne directrice est la même chez les autres entreprises sondées: on ne vous déménagera pas si on soupçonne qu’il y a des punaises de lit dans votre logement.

La raison est simple: les déménageurs ne veulent pas participer à leur propagation, poursuit Pierre-Olivier Cyr.

«Nos employés risquent d’en ramender chez eux et, en plus, on perd notre camion pendant 24 heures, parce qu’il faut le faire traiter avant de pouvoir déménager d’autres clients», plaide-t-il.

Mais alors, qu’est-ce que vous pouvez faire si vous voulez quitter un appartement où il y a des punaises?

Solutions et trucs maison

La première chose à faire, c’est de faire désinfecter votre logement par des professionnels et de conserver une preuve d’extermination.

Si vous soupçonnez la présence de punaises après avoir réservé votre camion ou une équipe de déménagement et qu’il est impossible de faire désinfecter votre logement à temps, contactez l’entreprise et informez-vous de ses politiques.

N’essayez pas de cacher la présence des bestioles: les déménageurs sont à l’affût des traces que laissent les punaises de lit, comme les taches dans les coutures de matelas.

Certaines compagnies, comme le Clan Panneton, offrent un service de désinfection d’urgence en 24 à 48 heures par l'intermédiaire d'un sous-traitant. Il vous faudra compter 200 à 400$ de plus pour votre déménagement.

Finalement, si vous êtes vraiment mal pris ou si vous déménagez par vos propres moyens, l’expert en contrôle parasitaire Alexis Laberge, propriétaire de la compagnie Alextermination, propose des trucs gratuits.

«Un excellent truc gratuit, c’est de mettre vos biens dans un endroit très chaud, comme une voiture au soleil en temps de canicule. Si vous n’avez pas de voiture, l’aspirateur fait très bien l’affaire», conseille-t-il. Cette dernière option vous demandera toutefois beaucoup de temps et de patience.

«Il faut vraiment prendre son temps et passer plusieurs fois dans les moindres recoins, ce n’est pas de passer rapidement l’aspirateur. Ça devrait prendre plusieurs heures. C’est important, parce qu’avec les punaises, si on en manque seulement une, elles vont être de retour en trois semaines», prévient l’expert.

Il rappelle aussi que, pour le linge, le fameux cycle laveuse-sécheuse à répétition est efficace pour ceux qui y ont accès.