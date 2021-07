Ghost of Tsushima Director’s Cut arrive en août avec une nouvelle région à explorer et des améliorations sur PS5

Partager







Un peu moins d’un an après la sortie de Ghost of Tsushima sur PS4, le studio Sucker Punch a annoncé une toute nouvelle édition de son titre de samurai, la Director’s Cut, qui arrivera le 20 août prochain sur PS4 et PS5.

Au menu: différentes améliorations qui titreront avantage de nouvelles technologies que propose la PS5, mais également une région supplémentaire à explorer dans le jeu, l’île d’Iki.

Celle-ci a été envahie par les Mongols en même temps que Tsushima et proposera aux joueurs d’y suivre Jin dans une nouvelle aventure. Le protagoniste s’y retrouvera «vite au cœur d’événements qui prennent une tournure très personnelle pour lui et le forceront à revivre des moments traumatisants de son passé», mentionne-t-on dans un billet de blogue de PlayStation.

La quête sur l’île d’Iki sera par ailleurs accompagnée d’une armure supplémentaire pour Jin et son cheval, de mini-jeux, de techniques et ennemis supplémentaires, de même que de «nouveaux animaux à caresser». Ça promet!

Image courtoisie Sucker Punch

L’île d’Iki sera accessible aux joueurs à partir du début de l’acte 2 de la quête principale de Ghost of Tsushima, lors de l’arrivée dans la région de Toyotama.

Le retour haptique et les gâchettes adaptatives à l’honneur

Bien que Ghost of Tsushima Director’s Cut débarquera aussi sur la PS4, la version PS5 bénéficiera de quelques améliorations qui lui seront propres.

Ce faisant, cette nouvelle édition du titre de Sucker Punch prendra en charge le retour haptique et les gâchettes adaptatives de la manette DualSense, de même que de l’audio 3D spécialement améliorée pour la PS5. La résolution passera quant à elle au 4K, alors que la fréquence d’images «visera» les 60 images par secondes.

Image courtoisie Sucker Punch

Sur la plus récente console de Sony, les lèvres des personnages seront aussi désormais synchronisées avec le doublage japonais lorsque celui-ci sera sélectionné, grâce à la capacité de la PS5 de «faire des rendus en temps réel», explique le studio.

Soulignons que celles et ceux qui ont entrepris l’aventure de Ghost of Tsushima sur PS4 pourront transférer sans problème leur sauvegarde dans la Director’s Cut sur PS5.

Image courtoisie Sucker Punch

Pour le moment, le coût exact au Canada de Ghost of Tsushima Director’s Cut n’est pas encore connu.

On sait toutefois qu’il faudra payer aux États-Unis 19,99 $US pour la mise à niveau sur PS4 et 29,99 $US sur PS5. Il sera aussi possible de passer de la version PS4 de la Director’s Cut à la version PS5 pour 9,99 $US. Le jeu complet sera quant à lui vendu 69,99 $US sur PS5 et 59,99 $US sur PS4.

