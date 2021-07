La ville de Lytton évacuée après un incendie

Partager







Le village de Lytton a reçu l’ordre d’évacuer en raison d'un incendie.

Les quelque 250 résidents ont dû quitter les lieux vu la détérioration rapide de la situation.

Mardi, Lytton a enregistré une température de plus de 49,5 degrés Celsius, après avoir atteint 47,5 degrés lundi et 46,6 degrés dimanche.

Le village de Lytton, en Colombie-Britannique, a reçu l’ordre d’évacuer, mercredi soir, en raison d'un incendie.

Les flammes qui se sont propagées dans la communauté menaçaient la sécurité des habitants et l’intégrité des structures.

Le maire de Lytton, Jan Polderman, a demandé à tous les résidents du village, environ 250 personnes, de quitter les lieux vu la détérioration rapide de la situation.

Des agents de la GRC ont cogné à toutes les portes pour évacuer les résidents, qui ont ensuite été dirigés vers Spences Bridge, à environ 30 minutes au Nord de Lytton.

Le feu serait le résultat d'un nouvel incendie, et non de l'incendie déclaré au sud du village, près de George Road, a indiqué le Service des incendies de forêts de la Colombie-Britannique.

Dans les derniers jours, le village a enregistré les températures les plus élevées jamais enregistrées au Canada pendant trois jours consécutifs. Mardi, Lytton a enregistré une température de plus de 49,5 degrés Celsius, après avoir atteint 47,5 degrés lundi et 46,6 degrés dimanche.