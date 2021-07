Concours: gagnez un bel ensemble The Legend of Zelda: Skyward Sword HD

Partager







Pèse sur start et Nintendo célèbrent l’arrivée le 16 juillet du jeu The Legend of Zelda: Skyward Sword HD avec un concours spécial!

Courez la chance de gagner un magnifique casse-tête et les Joy-Con édition spéciale The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, ainsi que les amiibo Zelda et Loftwing.

Pour participer, consultez la publication Instagram ci-dessous et répondez à notre petite question. Le concours prend fin le 16 juillet, le jour de la sortie du jeu The Legend of Zelda: Skyward Sword HD.

Bonne chance!

Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à info@pesesurstart.com, ou en privé sur Facebook et Instagram.

*Le concours prend fin le 16 juillet 2021 et n’est pas associé à Instagram. Dix-huit ans et plus, ouvert au Canada seulement.

