La science-fiction est devenue réalité: en Slovaquie, une voiture réussit un vol de plus de 30 minutes

Partager







La science-fiction est maintenant réalité. Une voiture-avion a effectué un vol de 35 minutes la semaine dernière en Slovaquie, se rapprochant de la production.

• À lire aussi: Urgence climatique : «il faut que ça soit dans les premières priorités», dit le gouvernement de la CAQ

• À lire aussi: Les premiers taxis sans conducteur devraient rouler à Dubaï en 2023

L’AirCar, une voiture-avion deux modes conçue par la compagnie Klein Vision, a effectué un vol partant de l’aéroport international de Nitra en Slovaquie et l’aéroport international de Bratislava.

Après l’atterrissage, l’avion s’est transformé en voiture de sport en moins de trois minutes et a été conduit par son inventeur, le professeur Stefan Klein et cofondateur, Anton Zajac au centre-ville de Bratislava.

.

Aircar, un prototype de voiture volante en Slovaquie. Elle aurait déjà réussi un vol de 35 minutes.pic.twitter.com/R07zXQhw3b — Bruno Guglielminetti (@Guglielminetti) July 1, 2021

Photo prise sur le site Klein-vision.com L’AirCar, une voiture-avion bimode conçue par la compagnie Klein Vision a effectué un vol partant de l’aéroport international de Nitra en Slovaquie et l’aéroport international de Bratislava.

Caractéristiques futuristes

La voiture se transforme d'avion en voiture en trois minutes, affirme son fabricant. Les ailes et la queue sont rétractables, faisant de l'AirCar une «voiture de sport». En revanche, l'hélice située à l'arrière n'est pas amovible, elle reste en place même après le vol

L’AirCar Prototype 1 est équipée d’un moteur BMW de 160 chevaux à hélice fixe et d’un parachute balistique.

Le tableau de bord ressemble plutôt à celui d'un avion. On y retrouve deux écrans, l'un pour la navigation aérienne, le second pour les paramètres des différentes fonctions, comparable à ce que l'on retrouve dans une voiture Tesla. Pour accélérer en mode route, les manettes sont sur le volant et les vitesses automatiques.

Courtoisie Klein-vision.com L’AirCar, une voiture-avion bimode conçue par la compagnie Klein Vision a effectué un vol partant de l’aéroport international de Nitra en Slovaquie et l’aéroport international de Bratislava.

Depuis novembre 2020, elle a effectué plus de 40 heures de vol, y compris des virages serrés à 45 degrés et des essais de stabilité et de manœuvrabilité. AirCar Prototype 1 a volé à 8200 pieds et a atteint une vitesse de croisière maximale de 190km/h (103kt). Un nouveau modèle présentement en construction pourra rouler jusqu'à 300 km/h.