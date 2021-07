L'équipe Sailors Scouts se joint à Mirage et Northern Arena pour faire briller l'esport au féminin

Partager







L'équipe Sailors Scouts se joint à Mirage, sous la bannière de Northern Arena, pour former la nouvelle division «Mirage Scouts» et créer la toute première organisation d’esport féminine et professionnelle du Québec.

Le but initial de la mission des Scouts reste le même: permettre à un maximum de joueuses de participer à l'esport et diminuer la disparité dans un milieu principalement dominé par les hommes.

Cette nouvelle acquisition permettra d’élever à un niveau supérieur l'effort de Northern Arena en débloquant les ressources nécessaires afin de soutenir financièrement les joueuses dans leurs carrières professionnelles.

Du même coup, Mirage Scouts a annoncé l’ajout d'une équipe féminine de Rainbow Six Siege, récemment acquise par Mirage. Elle rejoindra donc les rangs des Scouts, en plus de son équipe actuelle d’Overwatch, et sera composée de GaleneR6s, TheMonstergurl, tabbyr6s, idkcavi et airotciv_tv.

«Je suis un fervent défenseur de la diversité dans l’industrie du jeu vidéo et du esports et l’arrivée des Scouts dans nos rangs va nous permettre d’en faire plus pour ses joueuses passionnées.» dit Carl-Edwin Michel, Fondateur et PDG de Northern Arena, dans le communiqué.

Co-fondée par Véronique Bouffard et Stephanie Yan, le projet Sailor Scouts a d’abord débuté comme une équipe d’Overwatch et est devenu aujourd’hui une organisation esport qui soutient plus d’une trentaine de passionnées d'esport.

«J’ai très hâte de voir nos joueuses rayonner sur la scène internationale et par le fait même réussir à faire briller des joueuses québécoises. » ajoute Véronique Bouffard, maintenant Directrice Esport de Mirage Scouts.

