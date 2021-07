Testez vos connaissances geek avec notre quiz pour le Comiccon Virtuel

Partager







Comme vous le savez déjà, le Comiccon se déroulera entièrement sur le web le samedi 10 juillet, avec une diffusion gratuite remplie d'activités. Aujourd'hui, on vous annonce que Pèse sur Start y animera un quiz 100% geek pour tester vos connaissances!

Le quiz geek de Pèse sur Start sera diffusé à partir de 18h30 sur les pages Facebook Comiccon de Montréal, Commiccon d'Ottawa, Comiccon de Québec et Comiccon de Winnipeg ainsi que sur YouTube et Twitch. L'événement présentera également des épisodes de notre série «Mon côté geek» durant la journée.

Une édition virtuelle remplie de vedettes

De midi à minuit, Comiccon aura des activités et entrevues avec des vedettes internationales comme l’acteur Robert Sheehan (The Umbrella Academy, Misfits), le montréalais Cameron Brodeur (The Umbrella Academy), Pat Mastroianni de la série originale Degrassi High, l’équipe de réalisation derrière les succès cinématographiques cultes Turbo Kid (2015) et Summer of 84 (2015), l'illustrateur Olivier Carpentier, l'artiste Wordburglar ainsi que Ryan George de Pitch Meeting.

C'est donc un rendez-vous le samedi 10 juillet de midi à minuit, ou à 18h30 pour participer au quiz de Pèse sur Start!

