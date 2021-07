Vous êtes étudiant? Faites votre demande pour recevoir 200$

Partager







Depuis le 2 juillet, les Québécois aux études supérieures ont la possibilité de réclamer un montant forfaitaire de 100$ par session d’études pour l’automne 2021 et l’hiver 2022. Alors, si vous répondez aux critères, passez GO et réclamez 200$!

• À lire aussi: Québec investit 300M$ pour les jeunes

En mars dernier, le gouvernement du Québec a mis en place une mesure financière temporaire pour soutenir les étudiants ébranlés par la pandémie. Les 83 millions $ de côté permettront donc à 400 000 étudiants au cégep et à l’université de bénéficier de ce petit coup de pouce financier.

C’est maintenant concret : depuis vendredi, vous pouvez aller déposer une demande sur le portail de votre cégep ou de votre université.

Une fois la demande examinée par le Ministère de l’Enseignement supérieur, vos coordonnées bancaires vous seront demandées et les montants de 100$ par session seront déposés directement sur votre compte. Pas plus compliqué que ça!

Non, ce montant n’est pas imposable et le recours à cette mesure n’a aucune incidence sur les montants qui vous sont octroyés pour les prêts et bourses.

Notez que vous commencerez à recevoir les sommes dues à partir de la semaine du 15 septembre 2021 et vous avez jusqu’au 28 février 2022 pour en faire la demande.

Pour savoir si vous répondez à tous les critères pour vous prévaloir de ce petit plus, rendez-vous ici.