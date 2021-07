Ce salon de coiffure de Montréal ouvre une terrasse où boire un cocktail pendant une mani-pedi

Partager







Est-ce que mani-pédi et mise en plis peuvent rimer avec cocktail? Absolument!

Pour un après-midi entre BFF, rendez-vous au O Coiffure & Spa, le premier salon de coiffure à Montréal à ouvrir un bar à cocktails.

C’est dans la nouvelle ère américaine des beauty bars que l’adresse très connue du centre-ville, O Coiffure & Spa, agrémente l’expérience soin beauté par l’ajout d’une terrasse-lounge extérieure et de son service de bar offert.

La liste des services offerts est multiple : mise en plis, teinture, coupe de cheveux, manucure et pédicure et plus encore.

La liste des cocktails signature est tout aussi diversifiée : pour de l’amertume, on y va avec le Negroni Sbag’s, pour des notes sucrées, on choisit The Hen, pour les saveurs d’agrumes, on opte pour Le Secret des Moines.

Après une mise en beauté, on peut commander un de leur délicieux cocktail maison, un verre de vin ou simplement un café ou thé, à l’intérieur comme à l’extérieur.

Et le comble, lors d’une belle journée ensoleillée, on peut aussi demander un soin pédicure ou manucure directement sur la terasse-lounge cocktail à la main. Le rêve!

O Coiffure & Spa

2020, rue Drummond, Montréal

