Décès de Richard Donner: Steven Spielberg et plusieurs autres lui rendent hommage

Steven Spielberg a rendu hommage à son collègue cinéaste Richard Donner à la suite de son décès, lundi. Le réalisateur d’Indiana Jones a fait référence à l'un des films les plus célèbres de son acolyte, qualifiant celui-ci de «plus grand de tous les Goonies».

«Dick avait une maîtrise si puissante de ses films et était si doué dans tant de genres, a-t-il écrit. Être dans son cercle s'apparentait à passer du temps avec votre entraîneur préféré, le professeur le plus intelligent, la meilleure source de motivation, l'ami le plus attachant, l'allié le plus fidèle... C'était un vrai enfant. Un grand cœur. Tout le temps. Je ne peux pas croire qu'il soit parti, mais son rire rauque et chaleureux restera toujours avec moi.»

Kevin Smith a également fait son éloge. «Richard Donner a fait du diable un enfant dans The Omen, a inventé le film basé sur les bandes-dessinées modernes avec Superman et a réinventé le film de duo avec Lethal Weapon. Je l'ai rencontré l'année dernière à propos d'un projet. C'était un conteur né. Merci pour tous ces films, Dick!»

Les hommages ont également afflué de la part des acteurs de Lethal Weapon Danny Glover et Mel Gibson, d’Edgar Wright, de Gabriel Luna et de la vedette de Goonies, Sean Astin.

«Richard Donner avait la voix la plus puissante que vous puissiez imaginer et il riait comme aucun homme n'a jamais ri auparavant, Dick était tellement drôle. Ce que j'ai perçu en lui, en tant qu'enfant de 12 ans, c'est qu'il se souciait des choses. J'aime à quel point il se souciait des choses», a écrit l'acteur du Seigneur des anneaux, avant de citer la devise des Goonies: «Goonies Never Say Die», soit «Les Goonies ne disent jamais mourir».

