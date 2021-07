Gordon Ramsay ruine un mariage

Partager







Le mariage de rêve d’un couple est rapidement viré au cauchemar à cause de la présence d’un invité non désiré: l’animateur de télé et chef cuisinier Gordon Ramsay.

Quand Charlie et Laura Willis ont payé 1 800 US$ pour leur repas de noces au complexe hôtelier Lusty Glaze Beach de Cornwall, au Royaume-Uni, ils n’avaient aucune idée qu’ils allaient devoir partager la plage avec l’équipe de tournage de l’émission Future Food Stars, animée par le chef connu pour son tempérament explosif.

En plus de cette mauvaise surprise, le couple a affirmé à The Sun que Ramsey avait pris d'assaut la cuisine, servant aux invités un repas «dégueulasse».

«C’était un véritable cauchemar», a raconté le marié au journal. «Nous avions travaillé si fort pour économiser pour cette journée spéciale, mais nous avons fini par nous sentir comme des figurants sur un plateau de télé.»

La productrice de l’émission Sharon Powers a écrit au couple, en plus de rembourser les tourtereaux pour la cérémonie gâchée.

«Je suis mortifiée que nous ayons eu un impact négatif sur votre journée et je peux vous assurer que ça n’a jamais été notre intention de vous blesser ou vos invités.»

Un porte-parole du complexe hôtelier a mentionné que des circonstances extraordinaires ont mené au tournage, mais affirme que le couple n’avait pas payé pour avoir l’utilisation exclusive de la plage.

Quant à lui, Ramsay croit que les mariés exagèrent.

«C’est vraiment dommage que ce couple continue de se plaindre» a affirmé le porte-parole du chef. «Nous avons payé leur facture au complet. Ils ont même parlé et eu du plaisir avec Gordon durant le tournage.»

