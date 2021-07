Le streameur canadien Shroud déclare vouloir créer une équipe Valorant

Partager







Dans l’un de ses récents streams, le Twitcheur populaire Michael Grzesiek, alias Shroud, a confirmé son intention de créer une équipe pour les prochaines qualifications du VALORANT Champions Tour 2021.

La bonne nouvelle a été rapportée par Talkesports. Lors de son stream du 30 juin, Grzesiek a démenti la rumeur qu’il se joignait à une équipe Valorant, mais a plutôt révélé son désir de «s’essayer aux VCT Qualifiers pour le plaisir».

Le joueur torontois de 27 ans a déclaré vouloir approcher Jordan «n0thing» Gilbert et Sean «Seangares» Gares, tous deux anciens membres de Cloud9. Il a aussi évoqué la possibilité que Tarik «tarik» Celik se joigne à l’équipe.

Grzesiek a commencé sa carrière Counter-Strike: Global Offensive avec plusieurs équipes ESEA, pour finalement être recruté par compLexity Gaming en tant que remplaçant, puis par Cloud9 en 2014.

Shroud a aidé l’équipe a remporter la première place de la saison 4 de l’ESL Pro League en 2016, et la deuxième place à l’ESL One Cologne en 2017. En 2017, Grzesiek s’est retiré de la liste active de Cloud9, puis en 2018, il a quitté l’équipe et a officiellement pris sa retraite de CS:GO professionnel.

Les prochains qualificatifs ouverts de Valorant commenceront le 22 juillet et se dérouleront jusqu'au 25 juillet. Dans l'éventualité que Shroud et sa future équipe parviennent à se qualifier, ils auront une chance de s'affronter dans l'événement Challengers 2 pour une part de la cagnotte de 50 000$US.

