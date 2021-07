Assassin’s Creed Infinite, le prochain jeu de la franchise, pourrait prendre des airs de GTA Online ou Fortnite

Partager







Le prochain Assassin’s Creed, qui porte le nom de code Infinite, risque d’amener la populaire franchise vers de nouveaux horizons, alors qu’Ubisoft souhaiterait créer une plateforme en ligne qui évoluerait et se bonifierait au fil du temps.

Selon des informations recueillies par le journaliste Jason Schreier de Bloomberg, le modèle actuel de la série, qui consiste à sortir un nouvel opus d’Assassin’s Creed chaque année ou deux, serait abandonné en faveur de la mise en marché d’un titre encore plus ambitieux, proposant continuellement des mises à jour à la façon d’un Grand Theft Auto, Fortnite ou Call of Duty: Warzone.

En ce sens, au lieu de se concentrer sur un seul endroit et une seule époque, disons la Grèce antique dans Assassin's Creed Odyssey, Infinite proposerait plusieurs univers différents, qui pourraient se transformer au fil des mois, mais resteraient tout de même connectés entre eux, indiquent les sources anonymes de Schreier.

Mercredi matin, Ubisoft Québec et Montréal ont confirmé dans un billet de blogue qu’Assassin’s Creed Infinity était bel et bien en développement dans leurs studios, sans toutefois préciser la forme exacte que prendra le titre.

Une chose est néanmoins certaine: Infinite sera conçu de façon différente que les volets précédents de la franchise, tandis qu’Ubisoft Québec et Montréal travailleront de concert sur le jeu, «au sein d’une structure collaborative, interstudio».

«Assassin’s Creed est née entre les quatre murs d’Ubisoft Montréal. Le studio a bâti une fondation incroyable pour cette franchise grâce à la créativité et aux talents immenses de ses équipes, avant qu’Ubisoft Québec ne prenne les commandes avec Assassin’s Creed Syndicate et Odyssey, démontrant ainsi sa capacité à pousser encore plus loin la marque», peut-on lire dans le communiqué signé par Nathalie Bouchard, directrice générale d’Ubisoft Québec et Christophe Derennes, directeur général d’Ubisoft Montréal.

«Nous croyons profondément qu’il s’agit d’une occasion pour l’une des marques les plus appréciées d’Ubisoft, d’évoluer de manière plus intégrée et concertée, moins centrée sur les studios et plus axée sur le talent et la direction, qu’importe où ils se trouvent au sein du groupe», poursuivent les deux dirigeants.

Ce faisant, la direction du projet sera confiée à Marc-Alexis Côté d’Ubisoft Québec, qui agira en tant que producteur exécutif de la marque Assassin’s Creed. Ce dernier sera épaulé par Étienne Allonier d’Ubisoft Montréal, qui occupera le poste de directeur de marque.

Pour sa part, Julien Laferrière d’Ubisoft Montréal dirigera «l’effort collectif de production sur Assassin’s Creed Infinity», tandis que Jonathan Dumont, à Québec, et Clint Hocking, à Montréal, superviseront la direction créative.

Soulignons que l’approche de jeu-service, qui évolue à travers les années, se répand de plus en plus au sein de l’industrie, alors que des titres comme GTA Online et Fortnite engrangent les millions en renouvelant périodiquement leur contenu. Certaines rumeurs indiquent d’ailleurs que Grand Theft Auto 6 pourrait adopter la même vision.

Aucune fenêtre de sortie pour Assassin’s Creed Infinite n’a encore été dévoilée, mais gageons qu’on risque d’en apprendre davantage au cours des prochains mois.

