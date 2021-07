«Origine Québec», «Préparé au Québec», «Embouteillé au Québec»: comment différencier ces catégories à la SAQ

Partager







La pandémie vous a motivé à vous tourner vers les produits du Québec? Vous n'êtes pas seul. L’expertise québécoise en développement d’alcools (vin et spiritueux) n’a jamais été aussi reconnue. Ce n’est donc pas étonnant que ces produits soient si populaires. De plus, en buvant ces vins, c’est toute une industrie locale que vous encouragez!

En tout, ce sont près de 800 produits Origine Québec, Embouteillé au Québec et Préparé au Québec qui sont disponibles à la SAQ. Désormais facilement repérables, aussi bien lors de l’achat en ligne qu’en succursale, les trois identifiants sauront vous guider dans vos choix.

Vous pourrez alors découvrir de nouveaux produits, tout en posant un geste concret pour réduire l’empreinte écologique et soutenir l’économie locale du même coup.



Les produits du Québec en trois catégories identifiées

Chaque produit québécois – vins, bières, cidres, spiritueux, hydromels, prêts-à-boire, liqueurs, alcools d’érable ou de petits fruits – porte désormais son identifiant propre, selon le processus de fabrication dont il est issu.

Repérez les trois identifiants bleus et ornés d’un «verre de lys»: Origine Québec, Embouteillé au Québec et Préparé au Québec. Par ces catégories identifiées, la SAQ vise ainsi à mieux faire connaître les différents procédés d’élaboration des produits ainsi que la provenance des ingrédients qu’ils contiennent. Plus de transparence au bénéfice du consommateur!

Origine Québec

Produits élaborés par des artisans québécois et avec des ingrédients cultivés ici.

Getty Images

Si la dernière année a permis à plusieurs consommateurs de découvrir les produits québécois, c’est parce que les entreprises locales ont franchi des pas de géants lors de la dernière décennie. Modernisation des techniques, développement de l’expertise, vieillissement des vignes et collaboration entre vignerons sont autant d’atouts qui permettent à l’industrie québécoise d’offrir une qualité inégalée dans le verre.

Créé en 2014, l’identifiant Origine Québec a permis aux producteurs québécois de se démarquer dans l’affichage commercial et ainsi d’obtenir un contact direct avec le consommateur. Cet identifiant vous permettra de mettre la main sur des produits québécois d’exception, bien de chez nous, que ce soit un vin, un spiritueux ou un prêt-à-boire.

Préparé au Québec

Produits conçus ou distillés au Québec avec des ingrédients québécois, mais aussi d’ailleurs dans le monde.

Getty Images/iStockphoto

Saviez-vous que la plupart des baies de genévrier, essentielles à la production de gin, proviennent des Balkans? Comme la culture de cette baie n’en est qu’à un stade embryonnaire dans la province, les distillateurs québécois doivent importer cette matière première afin de fabriquer leur gin. Voilà l’exemple parfait d’un produit préparé au Québec.

Il s’agit de produits conçus et distillés ici par des passionnés qui choisissent les meilleurs ingrédients québécois ainsi que d’autres importés pour compléter leurs recettes. Le résultat? Un excellent mélange d’ingrédients de qualité d’ailleurs jumelé à l’expertise locale!

Embouteillé au Québec

Produits assemblés et mis en bouteilles par une entreprise locale.

Getty Images

Les changements climatiques et la conscience écologique imposent de nouvelles pratiques en matière de choix de transport et de contenants. Transporter du vin dans de grandes citernes de plusieurs milliers de litres, plutôt qu’en milliers de bouteilles, permet de diminuer le poids de la cargaison de presque la moitié.

L’embouteillage local est actuellement en progression dans un bon nombre de pays qui suivent cette tendance écologique. Et si le consommateur québécois y gagne au change, c’est que cet embouteillage permet de donner accès à un large éventail de produits en provenance des États-Unis, du Chili, de l’Argentine, de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande, de l’Italie, de la France et de l’Espagne, par exemple.

En amont de l’embouteillage, l’idéation des prêts-à-boire, des assemblages de vin ou du choix des arômes de certains spiritueux sont créés par des gens d’ici et branchés sur les goûts des consommateurs québécois.

L’aspect humain et social est également important: en embouteillant ici, on contribue à la création d’emplois. Ainsi, c’est toute une industrie qui travaille à rendre ces vins disponibles sur notre marché. En optant pour des produits regroupés dans ces trois identifiants, c’est tout le talent et la créativité de milliers d'entrepreneurs aux quatre coins du Québec que vous soutenez et à bon goût, en plus!

Lors de votre prochaine visite à la SAQ ou en ligne, surveillez donc ces trois identifiants au moment de réaliser vos achats: Origine Québec, Embouteillé au Québec et Préparé au Québec. Une façon simple et écologique de mettre le Québec dans votre verre!